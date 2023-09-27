27 сентября, 13:03

Финансирование Пушкинской карты в 2024-2025 годах предусмотрено в полном объеме

Как сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова, при необходимости программа получит дополнительное финансирование

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Финансирование программы "Пушкинская карта" в 2024-2025 годах предусмотрено в полном объеме. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

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Ранее в СМИ появились сообщения, что финансирование программы в 2024-2025 годах предлагается сократить почти на 8 млрд рублей.

"Министерство культуры в связи с появившейся в медиа информацией о сокращении программы "Пушкинская карта" сообщает, что финансирование программы в 2024-2025 годах предусмотрено в полном объеме. Участники Пушкинской карты, ребята с 14 до 22 лет, смогут приобретать входные билеты на все включенные в программу мероприятия в рамках суммы ежегодного пополнения - 5 тыс. рублей. При необходимости программа получит дополнительное финансирование", - написала она в своем Telegram-канале.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" была запущена 1 сентября 2021 года. С помощью этой карты граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры и музеи, на концерты, номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры. 

Теги:
РоссияЛюбимова, Ольга Борисовна
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