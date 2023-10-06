Эксперт считает, что нобелевский лауреат Фоссе стал "джокером" для следящих за премией

По словам ректора Литературного института им. А. М. Горького Алексея Варламова, награждение норвежского литератора - "хороший повод с ним познакомиться"

ВЛАДИВОСТОК, 6 октября. /ТАСС/. Присуждение норвежскому писателю и драматургу Юну Фоссе Нобелевской премии стало неожиданностью для тех, кто следит за этой наградой, и является поводом для знакомства с его творчеством. Такое мнение ТАСС высказал ректор Литературного института им. А. М. Горького, писатель и публицист Алексей Варламов, сравнив Фоссе с "джокером".

"Я, к сожалению, не очень хорошо знаком с творчеством этого драматурга. <…> Нобелевский комитет любит какие-то неожиданные решения. Обычно букмекеры ставят на одного-другого-третьего, мы всегда накануне читаем какие-то прогнозы, и, как правило, всегда нас обманывают. Такое ощущение, что Нобелевский комитет уже это делает сознательно: они смотрят, у кого самые большие шансы, отвергают сразу и находят "джокер", - предположил Варламов, комментируя присуждение Фоссе Нобелевской премии по литературе.

По мнению ректора, награждение норвежского литератора - "хороший повод с ним познакомиться". "Неплохо, что [премию получил] драматург: почтенная профессия. <…> В любом случае, как бы ни была политизирована Нобелевская премия, все равно она остается крупнейшей литературной премией мира", - сказал Варламов на полях фестиваля "Литература Тихоокеанской России" во Владивостоке.

В четверг Нобелевскую премию в области литературы 2023 года присудили Юну Фоссе за его "новаторские пьесы и прозу, которые позволяют высказать неизъяснимое". Драматург дебютировал как писатель в 1983 году романом "Красный" и как драматург в 1994 году пьесой "И мы никогда не расстанемся". Помимо романов и пьес, он также писал эссе, стихи и детские книги, кроме того, работал переводчиком. Ранее драматург был удостоен нескольких премий, в том числе литературной премии Северного совета и норвежской премии Браге.