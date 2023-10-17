В Петербурге на фестивале "Балтийский дом" покажут спектакль из Ирана

Тегеранский университет представит постановку по мотивам персидского эпоса "Шахнаме"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Постановку из Ирана по мотивам персидского эпоса "Шахнаме" ("Книга царей") представят на международном фестивале "Балтийский дом" в Петербурге. Этот театральный праздник проходит под девизом "Взгляд на Восток".

"Мы стремимся год от года расширять границы наших театральных, художественных, нравственных впечатлений, и приезд театра из Ирана в этом смысле - событие очень интересное, поскольку театральное искусство этой страны нам известно очень мало", - сказал на пресс-конференции руководитель фестиваля заслуженный деятель искусств России Сергей Шуб.

Тегеранский университет покажет спектакль режиссера Рахмата Амини "Речь Гурдофарид", созданный совместно с Институтом исполнительских искусств "Тамашаган". Спектакль рассказывает о битве между Гурдофарид и Сохрабом, описанной в "Шахнаме" Фирдоуси. На сцене прозвучит монолог актрисы Сахар Хагшенас, которая одна играет все роли. Этот монолог звучит в традиционной для Ирана форме устного повествования, но с элементами сценической игры, принятой на Западе.

После спектакля иранские артисты проведут для зрителей интерактивный мастер-класс "Искусство драматического рассказа в Иране". Преподаватели Тегеранского университета на примере "Слова о полку Игореве" расскажут и покажут, как подготовить текст эпической фольклорной пьесы для театральной инсценировки.

Ранее на фестивале выступили три театра из Индии. Фестивальный марафон завершится 18 октября. Значительную его часть составляли спектакли по произведениям восточных авторов в постановках театров из национальных республик России - Калмыкии, Бурятии, Якутии.