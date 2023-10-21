Под Белгородом форум классического искусства собрал 330 участников из девяти регионов РФ

Мероприятие посвящено 150-летию композитора Сергея Рахманинова

БЕЛГОРОД, 21 октября. /ТАСС/. Порядка 330 участников из девяти регионов России собрал форум классического искусства в городе Старый Оскол Белгородской области, посвященный 150-летию композитора Сергея Рахманинова. Всего же за четыре года в нем приняли участие более 1 тыс. студентов музыкальных колледжей, сообщили ТАСС в пресс-службе благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".

"Форум проводится в четвертый раз в Старом Осколе Белгородской области, был инициирован детской школой искусств №5 и стал частью проекта благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". С каждым годом форум масштабируется, привлекает все больше участников. Им интересуются учащиеся школ искусств, музыкальных колледжей и преподаватели из других регионов. В прошлом году было менее трехсот участников, в этом году мы приняли уже 330 заявок: из Белгородской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Нижегородской, Ростовской областей, Москвы и Донецка. Всего за 4 года более 1 тыс. учащихся - студентов средних специальных музыкальных учебных заведений - стали участниками форума", - сказали в пресс-службе.

Официальное открытие мероприятия состоялось 21 октября.

Каждый год Детский межрегиональный форум классического искусства посвящен юбилею одного из выдающихся композиторов: первый был приурочен к 180-летию со дня рождения П. И. Чайковского, второй - 130-летию С. С. Прокофьева, третий - 150-летию А. Н. Скрябина, в этом году форум посвящен 150-летию выдающегося русского композитора, пианиста, дирижера С. В. Рахманинова.

Форум представляет собой уникальную образовательную платформу, создающую условия для развития творческого потенциала одаренных детей и популяризации культурного наследия страны. Мероприятие проводится при совместной поддержке благотворительного фонда "Искусство, наука, спорт", Президентского фонда культурных инициатив, компании "Металлоинвест", при участии министерств культуры Белгородской и Курской областей и управления культуры Старооскольского городского округа.

Детский форум искусства будет проходить в Старом Осколе до 26 ноября, на протяжении этого времени известные музыканты и художники будут делиться секретами мастерства с участниками, проведут семинары-практикумы для педагогов. Запланировано 20 масштабных мероприятий: детско-юношеская конференция, выставка художественных работ, концерты с участием звезд классического искусства, межрегиональный конкурс пианистов, интеллектуальная викторина, конкурс чтецов, творческие встречи. На гала-концерте программу представят юные музыканты из разных регионов, а также сводный хор и симфонический оркестр участников форума совместно с московским юношеским оркестром "Гнесинские виртуозы" под руководством заслуженного деятеля культуры РФ Михаила Хохлова.