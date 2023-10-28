В Театре им. Маяковского представят спектакль "Лес" по пьесе Островского

Премьерные показы пройдут на Основной сцене 28 и 29 октября

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Московский академический театр имени Владимира Маяковского представляет премьеру спектакля "Лес" по одноименной пьесе Александра Островского в постановке художественного руководителя театра Егора Перегудова, премьерные показы пройдут на Основной сцене, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Уже в эти выходные, 28 и 29 октября, состоится премьера спектакля "Лес" <...>. Премьера пройдет в день рождения Театра Маяковского (был открыт 29 октября 1922 года как Театр революции - прим. ТАСС). Спектакль приурочен к празднованию 200-летия со дня рождения Островского", - сказала представитель пресс-службы.

По ее словам, имя Островского - одно из самых постоянных на афише театра. "Лес" станет восьмым спектаклем великого драматурга в текущем репертуаре "Маяковки". Первой же постановкой по Островскому на этой сцене была комедия "Доходное место", которую главный режиссер Театра революции Всеволод Эмильевич Мейерхольд осуществил ровно 100 лет назад - премьера состоялась в 1923 году. Спектакль стал настоящей классикой театра ХХ века", - напомнила собеседница агентства.

В комедии "Лес" будут задействованы несколько поколений артистов "Маяковки". Среди исполнителей главных ролей - Анна Ардова, Вячеслав Ковалев, Дарья Повереннова, Сергей Удовик. За сценическое оформление отвечает народный художник России Владимир Арефьев.

По сюжету на перекрестке лесных дорог сходятся два провинциальных артиста - комик Счастливцев и трагик Несчастливцев. Дорога доводит их до "Пеньков" - усадьбы богатой помещицы Гурмыжской, где творится "темный лес" - молодые женятся на старых ради денег, бесприданницы топятся от любви, все врут и никто не счастлив.

Создатели о спектакле

Перед премьерой о новом спектакле "Маяковки" рассказали журналистам его создатели. "Изначально у нас была идея, что лес - это что-то дремучее, опасное, а потом мы придумали, что лес - это стоялая вода, где ничего не меняется и не происходит. И Несчастливцев в этой истории - человек, который при всех сложностях помогает обрести людям то, что они хотят обрести: любовь, дружбу, богатство", - раскрыл замысел постановки Перегудов.

Роль Несчастливцева исполняет Ковалев. "Я считал Несчастливцева былинным, притчевым героем, каких не бывает. И в этом мы совпали с режиссером, его Несчастливцев ходит по воде. В работе над своим персонажем я обнаружил чрезвычайную энергию, встреча с ним - как яркая вспышка, шаровая молния, атомная электростанция", - поделился артист.

"Нам показалось, что это очень естественно, что все вышло из воды. Нам хотелось донести идею, что все люди слабы, но могут найти в себе силы, чтобы стать сильнее и не плыть по течению", - пояснил оформление спектакля Арефьев.