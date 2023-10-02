Секреты писательских дач и байопик с Бондарчуком: какие выставки и премьеры ждут в октябре

Идем в Новую Третьяковку на встречу с пейзажами Николая Рериха и в центр "Зотов" — узнать, какими были реклама и дизайн век назад. Смотрим фантазийный "Дядюшкин сон" в Школе драматического искусства, а после — "Маскарад с закрытыми глазами" в МХТ им. Чехова. Знакомимся ближе с путешественником Федором Конюховым и проверяем, бывают ли бедными Абрамовичи. Рассказываем подробнее об этих и других проектах, которые стоит увидеть и посетить.

Выставки

"Родченко. Личное"

Где: центр "Зотов" (Ходынская ул., 2)



Когда: с 22 сентября по 28 января

Выставка "Родченко. Личное" © Пресс-служба центра "Зотов"

Центр конструктивизма "Зотов" запустил серию персональных выставок, и первая из них посвящена художнику Александру Родченко — пионеру дизайна и рекламы в СССР. Его знаменитый коллаж для Ленгиза с фотографией Лили Брик, как и плакаты для Резинотреста, Моссельпрома, ГУМа и других предприятий, известны большинству еще из школьных учебников по истории. Однако выставка знакомит и с другими гранями творчества и личности Родченко: представлены вещи, принадлежавшие художнику, несколько десятков фотографий 1920–1930-х годов, сделанных им и его современниками, отрывки из дневников и письма. Кураторы предлагают зрителям отправиться вместе с конструктивистом на прогулку — увидеть Москву, какой она была век назад, и встретиться с друзьями и коллегами Родченко, среди которых Владимир Маяковский, Лев Кулешов, Варвара Степанова и Алексей Ган.

"Павильон орхидей"

Где: Музей Востока (Никитский бул., 12а)



Когда: с 29 сентября по 22 октября

Лишь орхидеями в Музее Востока не ограничились: на картинах расцветают пионы, лотосы, хризантемы, порхают бабочки и птицы. На выставке представлены работы китайских и российских современных художников, работающих в стиле гунби ("тщательная кисть"). Эта техника зародилась в Китае во II веке до нашей эры и заключается в тщательной прорисовке контуров и деталей. Также гости выставки смогут увидеть расписанные вручную шелковые веера, традиционные китайские пейзажи шань-шуй и акварели в воздушной технике могуфа. Всего в экспозиции около 100 работ.

"Хроники Переделкина. Записки исследователей"

Где: Дом творчества Переделкино (ДСК "Мичуринец", ул. Погодина, 4)



Когда: с 5 сентября по 12 мая

Выставка "Хроники Переделкина. Записки исследователей" © Иван Гущин/ Дом творчества Переделкино

В дачном поселке Переделкино жили и работали Борис Пастернак, Корней Чуковский, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко и многие другие советские авторы. Сердце этого места — Дом творчества, в историческом корпусе которого и развернулась выставка. Десять комнат рассказывают истории десяти знаковых домов писательского городка, а еще напоминают о судьбах более сорока жителей и гостей Переделкина. Работа над проектом велась несколько лет — чтобы восстановить исторически точную картину, гиды экскурсионного бюро Дома творчества работали с архивами, встречались с наследниками литераторов, искали ответы в письмах и старых газетах. Этот процесс продолжается до сих пор, но уже сегодня посетители могут заглянуть в "оранжерею" драматурга Леонида Леонова, познакомиться с историей "дома рассыпающихся надежд" и узнать много неизвестных ранее фактов о жизни в Переделкине.

"Николай Рерих"

Где: Новая Третьяковка (ул. Крымский Вал, 10)



Когда: с 10 октября по 10 марта

В 2024 году исполняется 150 лет со дня рождения художника и философа Николая Рериха, этому событию Новая Третьяковка посвятила масштабную выставку. В экспозицию вошли более 100 произведений. Среди них есть и дипломная картина "Гонец", которую Павел Третьяков купил у Рериха, когда тот только выпустился из Высшего художественного училища, и работы позднего индийского периода — последние годы жизни мастер жил и работал вблизи Гималаев. Также на выставке покажут самый крупный экспонат (10х23 м) из собрания Третьяковской галереи — театральный задник для балета "Половецкие пляски", созданный Рерихом в 1908-м по заказу Сергея Дягилева.

"Процесс. Франц Кафка и искусство XX века"

Где: Еврейский музей и центр толерантности (ул. Образцова, 11, стр. 1а)



Когда: с 11 октября по 14 января

Рисунок Бориса Иофана "Дворец Советов" © Пресс-служба Еврейского музея и центра толерантности

Необычный выставочный проект, вдохновленный работами чешского писателя еврейского происхождения Франца Кафки. "Описывая страхи и трагедии своих героев, он предугадал сложение тоталитарных систем в Европе в 1930-е годы, Вторую мировую войну и попытки человечества справиться с последствиями этих катастроф, вылившиеся в философию отчуждения и боли", — говорят создатели выставки. Кураторы проекта попытались найти параллели между творчеством Кафки и историческими событиями XX века, причем выразили их через произведения искусства: посетители могут увидеть более 100 работ из собраний Эрмитажа, ГМИИ им. Пушкина, Третьяковской галереи и других музеев. Интересно, что и в самом выставочном пространстве можно найти отсылки к текстам Кафки: например, в одном из залов воссоздан интерьер конторы, где работал главный герой романа "Процесс".

"Алексей Щусев. 150"

Где: Музей архитектуры им. Щусева (ул. Воздвиженка, 5/25)



Когда: с 4 октября по 21 января

Проект гостиницы "Москва" Алексея Щусева © Пресс-служба Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева

Знаковая и самая крупная за последние десятилетия для "МуАра" выставка посвящена 150-летию со дня рождения архитектора Алексея Щусева, чье имя и носит музей. У Щусева был долгий творческий путь: он начался еще до революции с работ в неорусском стиле, продолжился конструктивистскими поисками и завершился в сталинскую эпоху. Щусев спроектировал здание гостиницы "Москва" (теперь Four Seasons Hotel Moscow), станцию метро "Комсомольская", Казанский вокзал, Мавзолей Ленина, здание КГБ (ФСБ) на Лубянке и еще несколько десятков объектов в Москве и других городах бывшего СССР. На выставке представлены почти 600 предметов, рассказывающих о работе и личности архитектора, среди них графические листы, чертежи, архивные снимки, макеты, письма и личные вещи.

Театр

"Дядюшкин сон"

Где: Школа драматического искусства, сцена на Сретенке (ул. Сретенка, 19)



Когда: 27 и 28 октября

Афиша спектакля "Дядюшкин сон" © Пресс-служба театра "Школа драматического искусства"

"Дядюшкин сон" Федор Достоевский написал в 1859 году в Сибири — появлению повести предшествовали четыре года в Омском каторжном остроге и тяжелая военная служба в Семипалатинске. Несмотря на все эти события, произведение получилось легким и комическим — о том, как в провинциальном городе мать пыталась удачно выдать дочь замуж за старого князя. За постановку "Дядюшкиного сна" в ШДИ взялся режиссер Глеб Черепанов. Вместе с другими создателями спектакля он оттолкнулся от идеи, что во сне всегда находится место фантазиям, поэтому в декорациях нет примет XIX века, а пожилых героев играют молодые артисты.

"Летучий голландец"

Где: "Новая опера" (ул. Каретный Ряд, 3, стр. 2)



Когда: 6, 8, 10 и 12 октября

Сцена из спектакля "Летучий голландец" © Андрей и Никита Чунтомовы

В автобиографии Рихард Вагнер писал, что на создание "Летучего голландца" его вдохновил шторм, в который он попал, пока добирался из Риги в Лондон. Либретто для оперы композитор написал сам, взяв за основу старинную легенду о корабле-призраке и его проклятом капитане. Многие музыковеды считают, что именно с "Летучего голландца" начался зрелый период в творчестве Вагнера.

Постановка в "Новой опере" — результат копродукции с Пермским театром оперы и балета, спектакль идет на двух площадках поочередно. Режиссером выступил Константин Богомолов, поэтому без эпатажа и метамодерна не обошлось: действие перенесено в 1993 год, события развиваются в Перми, а главный герой — не обреченный на вечные скитания моряк, а сбежавший зэк. Тем не менее от текста артисты не отступают и поют на немецком, а музыка Вагнера, особенно когда за ее исполнение отвечает дирижер Филипп Чижевский, хороша при любых предложенных обстоятельствах.

"Маскарад с закрытыми глазами"

Где: МХТ им. Чехова (Камергерский пер., 3)



Когда: 10, 11 и 28 октября

Режиссер Петр Шерешевский поставил спектакль по собственной пьесе, написанной по мотивам драмы Лермонтова "Маскарад" и повести Шницлера "Новелла о снах". Действие происходит в наши дни, но проблемы у героев те же, что и два века назад. "Наш Арбенин — филолог, лермонтовед. Он как будто бы предупрежден. И может на лекции бодро изложить заблуждения того, лермонтовского Арбенина. Но насколько наши знания, усвоенные уроки культуры предохраняют нас от дикости, страстей?" — рассуждает Шерешевский. Главные роли в спектакле о переплетении судеб героев из XIX и XXI веков играют Игорь Верник и Мария Фомина.

"Смертельный номер"

Где: Театр Олега Табакова, сцена на Сухаревской (Малая Сухаревская пл., 5)



Когда: 1, 14–15 и 28–29 октября

Сцена из спектакля "Смертельный номер" © Пресс-служба Театра Олега Табакова

"Смертельный номер" Владимир Машков поставил еще в 1994-м: тогда спектакль быстро стал хитом, получил премию "Хрустальная Турандот" и с аншлагом шел много лет. Режиссер решил возобновить постановку: пьесу немного освежили, сценографию сделали более современной и масштабной, обновили актерский состав — играют выпускники (Владислав Миллер, Севастьян Смышников, Артур Касимов, Владислав Наумов) и студент (Егор Хохлов) "Табакерки". Сюжет такой: Клоун репетирует один из своих лучших номеров под куполом и внезапно срывается, над ним появляются четыре тени — клоуны Рыжий, Белый, Черный и Длинный. Долгие годы они жили в его теле, и каждый из них уверен, что способен занять место погибшего артиста.

"Леопольдштадт"

Где: РАМТ (Театральная пл., 2)



Когда: 20 октября

Сцена из спектакля "Леопольдштадт" © Мария Моисеева/ РАМТ

Леопольдштадт — один из районов Вены, где в начале XX века проживала большая еврейская община. Такое же название носит пьеса британского драматурга Тома Стоппарда, по ней и поставлен спектакль. В центре сюжета — огромная семья Германа Мерца, успешного фабриканта, одного из богатейших людей Вены и жителя Леопольдштадта. Он уверен, что его многочисленных детей и внуков ждет прекрасное будущее, но в 1955-м в гостиной дома Мерцев встречаются только три человека — единственные уцелевшие после Холокоста и войны. "Леопольдштадт" — это не только трагедия отдельной семьи или даже народа. Я смотрю на эту историю шире: это трагедия меньшинства, которое всегда раздражает большинство и всегда ему проигрывает. А еще это размышление о том, как каждому из нас жить в изменяющемся мире, выдерживая все перипетии, не теряя себя и своих корней", — говорит режиссер спектакля Алексей Бородин.

Кино

"Бедные Абрамовичи"

Можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Start, Okko и Wink с 26 сентября

Кадр из сериала "Бедные Абрамовичи" © Онлайн-кинотеатр START

Комедийный сериал Ильи Фарфеля рассказывает о семье Абрамовичей. Они живут в центре Москвы, рядом с их домом находится синагога, но сами они от еврейских традиций и религии очень далеки. Абрамовичей преследуют разные неудачи и неприятности, а из самого дорогого у них — фамилия. Но однажды, когда Борис Абрамович сбегал от коллекторов, в него попала молния, и с тех пор его начинает посещать дух предка — вредного старика Хаима. Он сообщает Боре, что много лет назад совершил страшный грех и с тех пор на их роде лежит проклятие. Чтобы снять его и освободить Хаима, Борис и его семья должны вернуться к своим корням. Среди актеров, снявшихся в проекте, Гера Сандлер, Анна Банщикова, Семен Стругачев, Нина Дворжецкая, Кирилл Ковбас, Дмитрий Лысенков, Грант Тохатян и Ирина Чипиженко.

"Дух Байкала"

Можно посмотреть в кинотеатрах с 19 октября

Кадр со съемок фильма "Дух Байкала" © Кинопрокатная компания Russian World Vision

Съемки приключенческого фильма Михаила Расходникова проходили на льду самого большого в мире озера, и природе в нем отведена одна из главных ролей. По сюжету Давид отвозит сына Леню в гости к дедушке на Байкал: он надеется, что это поможет мальчику пережить утрату мамы. Дед вместе с внуком отправляются на рыбалку и, уже находясь на льду, отъехав далеко от берега, попадают в пургу. Машина глохнет: чтобы не замерзнуть, герои решают идти сквозь бурю по ледяному озеру пешком. Давид тем временем отправляется на их поиски. Каждому из трех героев придется пройти свое испытание.

"Как у кинематографиста у меня был вопрос — можно ли в России снять зрелищное кино, сравнимое с голливудским "Выжившим"? Мне кажется, мы к этому приблизились. Только вместо огромного производственного бюджета и большого количества сцен, созданных с помощью компьютерной графики, у нас было самое величественное озеро планеты и помощь его жителей", — говорит режиссер Михаил Расходников. Роль отца сыграл Мосэ Куртанидзе, он же стал одним из авторов сценария — в основу легла реальная история, случившаяся с ним в детстве.

"Повелитель ветра"

Можно посмотреть в кинотеатрах с 5 октября

Федор Бондарчук на съемках фильма "Повелитель ветра" © Пресс-служба кинокомпании "Централ Партнершип"

В 2016-м путешественник Федор Конюхов установил мировой рекорд: в одиночку на воздушном шаре он совершил кругосветный полет за 11 дней 4 часа и 20 минут. Это событие и подготовка к нему стали основой сюжета биографической драмы Игоря Волошина "Повелитель ветра". Идея фильма возникла еще несколько лет назад, и тогда снимать его планировали в Австралии — где на самом деле стартовал и финишировал Конюхов, но из-за пандемии и ограничений по въезду съемки перенесли в Дагестан. Продюсером и исполнителем главной роли выступил Федор Бондарчук — его утвердил сам путешественник. В картине также снялись Анна Михалкова, Евгений Ткачук, Андрей Бурковский и Даниил Воробьев.

"Безбашенная"

Можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Kion с 1 октября

Кадр из сериала "Безбашенная" © Пресс-служба KION

На первый взгляд комедийный сериал Ланы Влади напоминает русскую версию мелодрамы Гэрри Маршалла "За бортом" (1987). По сюжету избалованная столичной жизнью Вика едет со своим мужем-чиновником в маленький сибирский город Таштагол, где тот баллотируется в мэры. Но обстоятельства складываются так, что Вика попадает в аварию, теряет сознание и память. Она приходит в себя в домике сурового на вид лесника Михаила, который в одиночку воспитывает троих детей. Они убеждают Вику, что она их мама. Дело набирает еще более комедийный оборот, когда в предвыборную гонку оказывается втянут не только законный муж Вики, но и новообретенный. В сериале снялись Екатерина Варнава, Евгений Цыганов, Юрий Чурсин, Григорий Калинин и Екатерина Ильина.

"Трепачи"

Можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Premier с 21 сентября

Дуэт Юрия Стоянова и Глеба Калюжного полюбился зрителям после выхода сериала "Вампиры средней полосы", теперь актеры вместе снялись в комедии Симона Багдасаряна "Трепачи". Калюжный играет начинающего стендапера Даню, который приехал в Москву за славой и деньгами. Все, чем он довольствуется пока, — сырые тексты и арендованная комната в квартире ворчливого пенсионера Вячеслава Соколова (Стоянов). Героям не сразу удается наладить общение, но вскоре выясняется, что у них намного больше общего, чем они могли предположить. Даня узнает, что в прошлом Соколов был популярным советским сатириком. Герои решают помочь друг другу.

"Отпуск в октябре"

Можно посмотреть в кинотеатрах с 26 октября

Кадр из фильма "Отпуск в октябре" © Компания "Кино.Арт.Про"

Премьера драмы Романа Михайлова "Отпуск в октябре" состоялась на Фестивале российского кино в Выборге. Наград фильм не получил, но приняли его довольно тепло — критики отмечали необычную, сновидческую и сюрреалистичную природу картины. Главная героиня — молодая актриса Света (Мария Мацель), она живет в Петербурге и появляется в проходных сериалах, но мечтает о больших проектах и серьезных ролях. Однажды ее утверждают в новый фильм, который снимается совместно с Болливудом. Света уезжает на съемки, но вскоре сталкивается с чередой странных событий. Она узнает, что ее коллеги по площадке участвуют в странной и загадочной игре, и ей тоже предстоит с ней познакомиться. В фильме также снялись Евгений Ткачук, Анна Завтур, Федор Лавров, Виталий Коваленко, Владимир Варнава и другие.

Дарья Шаталова