Девять фильмов получили гранты за создание образа Москвы в кино в 2023 году

По словам гендиректора "Москино" Натальи Мокрицкой, максимальный грант в размере 15 млн рублей получили комедии "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия" и "Елки-иголки"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Гранты за создание образа Москвы в кино получили девять картин, максимальное вознаграждение составило 15 млн рублей, сообщила в интервью ТАСС генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая.

"Каждый год мы даем до 12 таких грантов, в этом году их получили 9 проектов. Суммы грантов разные, они зависят от хронометража показа узнаваемых общественных пространств Москвы в фильме, но в любом случае для производителей это большая мотивация. В этом году максимальный грант в размере 15 млн рублей получили сразу две комедии: "О чем говорят мужчины. Простые удовольствия" Михаила Полякова и "Елки-иголки" Александра Баршака", - сказала она.

Мокрицкая добавила, что фильм "Клипмейкеры" Григория Константинопольского удостоился суммы в 10 млн рублей. Короткометражная лента "Анна" Николая Коваленко стала обладательницей гранта в размере 450 тыс. рублей, а фильмы "Рядом", "Волшебники" и сериалы "Тверская", "Серебряный волк", "Мажор. Сезон 4" получили по 5 млн рублей. Общая сумма финансовый поддержки в 2023 году за создание образа Москвы в кино составит свыше 65,4 млн рублей.

Согласно материалам пресс-службы "Москино", с 1 января по 31 марта 2023 года поступило 13 заявок на финансовую поддержку от кинопроизводителей, отражающих в картинах образ Москвы. Согласно критериям отбора, фильмы должны иметь прокатное удостоверение, быть размещены на аудиовизуальных платформах, показаны на телевизионных каналах или демонстрироваться в кинотеатрах в 2022-2023 годах. Также учитывались показатели по числу зрителей, посетивших показы фильмов в кинотеатрах, а фильмы на аудиовизуальных платформах оценивались по количеству просмотров. Решение о поддержке кинопроизводителей, создающих яркие образы столицы в своих фильмах, было принято в 2019 году.