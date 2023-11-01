Гран-при фестиваля в Токио получил "Ирбис" умершего тибетского режиссера Пемы Цедена

На мероприятии показали 219 картин, включая "Воздух" Алексея Германа-младшего

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Фильм "Ирбис" ("Снежный леопард", Snow Leopard, 2023) тибетского режиссера Пемы Цедена, скончавшегося 8 мая 2023 года в возрасте 53 лет, получил гран-при Токийского международного кинофестиваля. Решение объявил председатель жюри смотра, режиссер Вим Вендерс.

Картина рассказывает о симбиозе человека и животного, показывая "фантастическое взаимодействие" молодого тибетского монаха и леопарда в горной деревне, отметили организаторы.

Награду как лучший режиссер получил Ёсиюки Киси, автор фильма "(Не)нормальное желание" (Ab)nomal desire, 2023), рассказывающего о том, что важно для "выживания в этом мире", и показывающего "горящую страсть". Специальный приз жюри достался фильму "Татами" (Tatami, 2023), рассказывающему, как отметили организаторы, историю иранской дзюдоистки, которую власти вынуждают отказаться от схватки с израильской спортсменкой.

В конкурсную программу кинофестиваля вошел и российский фильм "Воздух" Алексей Германа-младшего. Сам режиссер в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что участие российского художественного фильма о Великой Отечественной войне в международном кинофестивале в нынешних условиях - это уже колоссальная победа. Он заявил, что рассчитывать на награды фестиваля команде фильма, скорее всего, не приходится, однако положительно оценил реакцию японского зрителя на его картину.

Токийский кинофестиваль впервые с начала пандемии проводился без ограничений, связанных с коронавирусом. Благодаря этому количество картин, которые были показаны, увеличилось до 219 по сравнению со 174 в прошлом году.

Помимо конкурса, программа кинофестиваля разделена на несколько других секций, включая "Будущее Азии", где представлены работы азиатских режиссеров, "Анимация", "Мировой фокус", "Японская классика", "Современное японское кино" и другие.

Кинофестиваль проводится ежегодно с 1985 года. Это крупнейший киносмотр в Азии и единственный в Японии, официально аккредитованный Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Российские фильмы неоднократно включались в программу смотра. В прошлом году на фестивале были показаны "Продукты 24" режиссера Михаила Бородина и "Сказка" Александра Сокурова. В 2016 году за главный приз боролся фильм Анны Матисон "После тебя".