В Петербурге представят симфоническую поэму "Страсти по корриде"

Артисты исполнят ее в рамках проекта "Если будет Россия, значит буду и я"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Симфоническая поэма Лоры Квинт "Страсти по корриде" на стихи Евгения Евтушенко прозвучит в Петербурге в рамках проекта "Если будет Россия, значит, буду и я". Исполнение в год 85-летия Дома народного творчества совместно подготовили артисты Петербурга и Мариуполя.

"Проект Дома народного творчества действительно получается народным. Он объединяет самодеятельные и профессиональные коллективы, артистов петербургских и мариупольских. И даже билеты на это событие разлетелись по народной схеме, как только было объявлено, что любой петербуржец может получить бесплатный электронный билет на премьеру", - рассказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС директор по развитию и проектной деятельности Дома творчества Алексей Матвеев. Премьера в "МТС Live холле" соберет две тысячи зрителей.

"Петербургская премьера "Страстей по корриде", которая состоится накануне Дня народного единства, - это как раз то событие, которое не только объединяет общество, но и заставляет общество задуматься о том, к чему мы можем прийти, если не будем вместе", - сказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, поддержавший этот проект.

Как отметил дирижер Сергей Тарарин, начиная с 2017 года это будет уже пятое масштабное исполнение "Страстей", что является редкостью для современных произведений большой формы. "В этих стихах, в этой музыке заложено что-то такое, что будоражит нас, здесь нащупана болевая точка современности", - считает маэстро, который соберет под своей дирижерской палочкой более трехсот исполнителей.

Среди участников петербургской премьеры - Симфонический оркестр "Классика", хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии, концертный хор Института культуры, балет Института музыки, театра и хореографии, молодые певцы Фонда народной артистки СССР Ирины Богачевой, студенты Мариупольского отделения Донецкой музыкальной академии имени Сергея Прокофьева, сводный хор храмов города Мариуполь. Партию чтеца, олицетворяющего голос Поэта, исполнит народный артист России Николай Буров.

Прямая трансляция будет доступна всем регионам страны на портале Культура.рф, телеканале "Санкт-Петербург" и в социальных сетях.

В своей поэме "Страсти по корриде" (1967) Евгений Евтушенко описывает корриду глазами публики, быка, тореадора - всех соучастников убийства. Слова поэта призывают остановить бесконечный поток крови на земле, вспомнить цену жизни и спасти человечество.

Симфоническая поэма Лоры Квинт на эти стихи прозвучала в год 85-летия со дня рождения Евгения Евтушенко, который не дожил трех месяцев до премьеры.