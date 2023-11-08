На выставке "Россия" покажут новую серию "Фиксиков" до официальной премьеры

Мультфильм можно будет посмотреть с 11 ноября на стенде РЖД

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Гости выставки-форума "Россия" смогут посмотреть новую серию мультфильма "Фиксики" под названием "Паровоз" до официальной премьеры, сообщается в Telegram-канале выставки.

"Начиная с 11 ноября на стенде ОАО "РЖД" (Павильон Е) гости выставки смогут первыми, еще до официальной премьеры на "Кинопоиске", увидеть эксклюзивный показ серии "Фиксиков" "Паровоз", узнать, какие профессии бывают на железной дороге, и даже почувствовать себя в роли сотрудника РЖД", - говорится в сообщении.

Отмечается, что герои мультфильма будут работать цифровыми помощниками на стенде "Российских железных дорог", встречать и провожать гостей, помогать пройти железнодорожный квест, за который можно получить подарки.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.