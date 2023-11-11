Безруков считает необходимым прививать патриотизм детям через искусство

По словам народного артиста РФ, его дети, например, с восторгом восприняли выступление Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Чувство патриотизма надо прививать детям в первую очередь посредством искусства. Об этом заявил народный артист РФ, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков журналистам после творческой встречи на Международной выставке-форуме "Россия".

"Конечно, в первую очередь через искусство, - ответил Безруков на вопрос, можно ли через искусство привить патриотическое воспитание. - Выбор ребенка - это выбор родителей, что вы даете слушать, что вы даете читать, ваш интерес в данном случае - это и есть то самое воспитание. Если вы пускаете в самостоятельное плавание, то они в нашем цифровом пространстве, современном информационном поле получают то, что есть".

Он рассказал, что его дети, например, с восторгом восприняли выступление Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.

Артист также высказался против обучения современных школьников полностью онлайн. "Обучение онлайн - это не то самое, когда ребенок находится в классе вместе со всеми. Нет, не соглашусь. Я считаю, это не совсем верно. Это было необходимо, когда была пандемия. <…> Переводить все на онлайн-обучение, исключая школу как таковую, мне кажется, это неверно. Должен быть учитель, должен быть класс. Должно быть взаимодействие. Он должен быть вместе со своими одноклассниками, в одной группе, в коллективе. Человек привыкает жить в коллективе. Это очень важно", - добавил худрук.

Темой встречи стал Большой детский фестиваль, который стремится представить лучшее, что делают в сфере искусства для детей и подростков в России.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.