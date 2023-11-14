В рамках Петербургского культурного форума пройдет тематическая сессия "Музеи"

Модератором выступит генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Тематическая сессия "Музеи", модератором которой выступит генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, пройдет 16 ноября, в первый день IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур. Одним из главных вопросов, который участники обсудят на сессии, станет необходимость сохранения мостов культуры в мире, рассказал ТАСС Пиотровский.

"Когда в мире только началось обострение обстановки, мы все говорили, что мосты культуры будут взрываться последними. Казалось, что это само собой разумеется. Но, оказалось, что они взрываются едва ли не первыми. Это и отмена культуры, причем не только русской, но и взаимная отмена разных культур. И сегодня, как уже не раз отмечалось, мы защищаем скорее только опоры этих мостов, чтобы потом их восстановить", - отметил он.

По словам Пиотровского, сегодня пришло время понять, нужны ли мосты культуры в принципе. "Сейчас очень часто идет речь о суверенности культур, многие говорят, что им не очень-то и нужна чужая культура. Мол, нужно оберегать свою культуру и не допускать вторжения в нее других культур. Так что на форуме будет поставлен и другой вопрос - так ли действительно нужны мосты культуры? Более того, в Петербурге, например, мосты разводятся и сводятся в зависимости от ситуации. Может быть, и наши мосты культуры должны действовать по такому же принципу", - отметил гендиректор Эрмитажа.

Сессия начнется 16 ноября в 15:30 в Атриуме Главного штаба Эрмитажа. Ее участниками станут директор Дворца-музея в Пекине Ван Худонг, генеральный директор Дирекции древностей и музеев Сирии Назир Аввад, директор Национального музея Ирана Джебраил Ноканде, генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, директор Государственного Русского музея Алла Манилова, первый заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Александр Шолохов и другие.

Спикеры обсудят механизмы защиты, разрушения и восстановления музеев как мостов культуры в мире, опыт работы музеев в условиях военных действий, а также острые углы мирового музейного пространства.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.