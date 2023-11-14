14 ноября, 04:27
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Толстой заявил, что культурный форум в Петербурге может изменить формат в 2024 году

По словам советника президента РФ Владимира Толстого, в 2023 году к форуму проявляется беспрецедентный интерес, а запрос на его проведение был не только от российских деятелей культуры

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Организаторы Санкт-Петербургского международного культурного форума не исключают поиск новых форматов для него в 2024 году. В этом году наблюдается беспрецедентный интерес к мероприятию, рассказал в интервью ТАСС советник президента РФ Владимир Толстой.

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"В будущем возможен поиск новых совмещенных форматов. В какой-то момент мы думали о том, чтобы сделать культурный дискуссионный клуб "Валдай", но тогда мы отсекаем огромный и важный пласт. Мы поняли, что это не очень правильно. Возможно, нужен формат "2 в 1". Мы сейчас попробуем, как работает промежуточный вариант - много гостей, открытые сессии, но в то же время и большая интеллектуальная работа. Если он будет признан удачным, то не исключаю, что на будущий год мы попробуем сохранить такой широкий формат и собрать концептуальный пул мыслителей", - рассказал он.

По словам Толстого, в этом году к форуму проявляется беспрецедентный интерес, а запрос на его проведение был не только от российских деятелей культуры. "Есть потребность у деятелей культуры из России и, как мы видим, у наших коллег из зарубежных стран также совершенно беспрецедентный интерес - 73 страны, 56 официальных делегаций, 34 министра культуры", - отметил он.

Толстой рассказал, что, если президент РФ Владимир Путин сможет посетить форум, то планируется организовать живой диалог. "Если действительно состоится его участие, мы планируем организовать довольно свободный диалог президента с зарубежными и отечественными деятелями культуры. Мы не раздаем им вопросы, которые они должны задать президенту, а поскольку это люди совсем из разных уголков мира, то и вопросы могут носить самый неожиданный характер", - рассказал он.

Ранее советник президента рассказал, что сроки культурного форума с 2024 года могут измениться. Они могут быть перенесены на более комфортное с точки зрения погоды время.

О форуме

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур пройдет в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургТолстой, Владимир ИльичIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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