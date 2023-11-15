15 ноября, 16:24
Международная выставка-форум "Россия"

На выставке "Россия" прошла свадьба по бурятским традициям

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Зрителям, в частности, показали обряд "Хунжэлэй найр"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Свадебная церемония по бурятским традициям состоялась в 75-м павильоне ВДНХ в рамках Международной выставки-форума "Россия", передает корреспондент ТАСС.

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Торжество организовали в День Бурятии на выставке "Россия". "Жених и невеста, Дмитрий Баранов и Надежда Пархонова, родом из Баунтовского эвенкийского района [на севере Бурятии], сейчас живут в Москве. Дмитрий работает в следственном управлении Москвы, Надежда - ординатор Российской медицинской академии, врач-дерматовенеролог", - рассказал глава республики Алексей Цыденов.

На церемонии присутствовали родители молодых, в том числе отец невесты Баир Владимирович, который является участником спецоперации - командование дало ему отпуск.

Зрителям показали обряд "Хунжэлэй найр" ("Праздник одеяла"). Одеяло было самым важным атрибутом в приданом невесты. "Исконно одеяло [для свадебного ритуала] готовилось обеими сторонами - и мужской, и женской. Сторона жениха приносила на праздник монеты, золото, драгоценности [которыми украшали одеяло], а сторона невесты шило само одеяло", - отметил руководитель культурной делегации Бурятии на выставке "Россия" Александр Малханов. Когда одеяло было готово, его вывешивали на заборе для всеобщего обозрения и оценки.

Состоялась и официальная регистрация брака от представителей одного из московских ЗАГСов. 

Церемония завершилась национальным круговым танцем. "От Бурятии подарили молодым коня и дальневосточный гектар", - отметил Цыденов.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.

  

Теги:
РоссияЦыденов, Алексей СамбуевичБурятияМоскваМеждународная выставка-форум "Россия"
© Информационное агентство ТАСС
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