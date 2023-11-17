В Узбекистане заявили об активной поддержке и продвижении культуры различных народов

В республике проводятся разные конкурсы, фестивали и форумы, рассказал узбекский министр культуры Озодбек Назарбеков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство Узбекистана поддерживает культуру народов и народностей, проживающих в республике. Об этом заявил министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков в ходе дискуссии с главой министерства культуры РФ Ольгой Любимовой в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"В Узбекистане уважают, поддерживают, развивают и продвигают культуру народов и народностей, принадлежащих к различным религиям, национальностям и этносам, в республике принимаются меры для передачи культурного наследия следующим поколениям. Под руководством президента Шавката Мирзиёева принимаются комплексные меры по дальнейшему развитию национальной культуры, повышению духовно-образовательного уровня народа, сохранения и популяризации материального и культурного наследия, его активной интеграции в мировую культуру", - сказал министр.

По его словам, для этого в республике проводятся различные конкурсы, фестивали и форумы, в том числе международный фестиваль искусства бахши (сказитель народного эпоса), международный фестиваль по искусству макома (вокально-инструментальный жанр), международный фестиваль ремесел и другие мероприятия. Он отметил, что центры городов Бухара, Самарканд, Хива и Шахрисабз включены в Список материального культурного наследия ЮНЕСКО, а хорезмский танец лазги - в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Министр особо подчеркнул, что "в Узбекистане мирно соседствуют представители более 130 разных народов и народностей, существуют их культурные центры, которые дают свободную возможность демонстрировать свою культуру".

"Сохранение нашего культурного наследия и древних традиций с поддержанием культурного многообразия и расширение международного культурного обмена является важным фактором сопротивления различным потенциальным угрозам извне, таким как распространение однополых браков, непонятных традиций поп-культуры, поддельного искусства и попыток создания литературных образов, направленных на негативное воздействием на умы молодежи. Все это представляет собой прямую угрозу для этой культуры", - подытожил Назарбеков. И добавил, что "в этом контексте будущее духовного развития человечества напрямую зависит от сохранения чистоты и подлинности культур".

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит 16-18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж.

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