Участники форума-выставки "Россия" написали диктант по фильмам Леонида Гайдая

Прочитала текст заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Диктант по фильмам известного кинорежиссера Леонида Гайдая "Помедленнее, я записываю" прошел на форуме-выставке "Россия" в рамках дня Иркутской области. Прочитала текст заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, снимавшая в фильмах Гайдая, сообщает корреспондент ТАСС.

30 января исполнилось 100 лет со дня рождения Гайдая, который учился в школе и начинал свой творческий путь в Иркутске. Сначала он работал в драматическом театре монтировщиком сцены, потом окончил театральную студию и стал актером. В возрасте 26 лет Гайдай уехал в Москву и поступил во ВГИК.

"Всех хочу поблагодарить за то, что вы пришли сюда поучаствовать в написании диктанта, вспомнили о великом Гайдае, режиссере, которого, наверно, знает все мировое сообщество, и все его до сих пор вспоминают", - обратился к участникам диктанта губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Он подарил Варлей издание книги Владимира Березина "Леонид Гайдай: иркутские страницы", написанной к 80-летию со дня рождения режиссера и переизданной в 2023 году, а также кедровую шишку из минерала. "Вы знаете, что наш символ - кедровая шишка. Это говорит о том, что кедр для нас - это история, экономика, культура, все, что связано с нашим характером. Это ценная порода [минерал] - чароит, месторождение находится только в Иркутской области. Приглашаем вас в гости", - пояснил губернатор, пояснив, что в регионе надеются на ставший традиционным приезд актрисы 30 января.

На площадке форума-выставки "Россия" участникам диктанта было необходимо не только написать текст без ошибок, но и выделить в нем пять крылатых фраз из фильмов Гайдая. "Наша главная задача сегодня - не только получить оценки, сколько поговорить еще раз о творчестве Леонида Гайдая, о его вкладе в развитие русского языка, нашей культуры, влиянии, которое на нас, безусловно, его фильмы оказали. <…> Самое главное, что даже фразы, которые были придуманы до Гайдая, стали крылатыми, обрели крылья и "прилетели" в нашу речь уже будучи произнесенными с экранов", - сказала журналист, педагог и автор текста диктанта Анна Масленникова.

Память о режиссере

После проведения диктанта Варлей рассказала о своих впечатлениях от региона и поделилась воспоминаниями о режиссере. "Великая Иркутская область у меня связана с двумя великими именами - это Леонид Гайдай и Александр Вампилов. Моя судьба связана с этим именем, потому что я сыграла роль Тани в "Прощании в июне" - это была первая постановка в Москве пьесы Вампилова, и он присутствовал и на читке, и на репетициях, и на выпуске спектакля в Красноярске. <…> Иркутская область подарили миру замечательных, великих людей", - сказала она.

Она также рассказала о том, что в Иванове, где в годы Великой Отечественной войны сержант-разведчик Гайдай лечился в госпитале после ранения, сегодня находится школа №49, где открыта памятная доска в честь Гайдая. "Я была в Иванове на открытии памятной доски в честь Гайдая и очень этим горжусь. Я думаю, он бы очень удивился, узнав, что есть диктант по его фильмам, по крылатым выражениям. <…> За все время работы с Леонидом Иовичем я никогда не видела, чтобы он улыбался. Он был серьезный комедиограф, великий серьезный комедиограф", - поделилась актриса с участниками диктанта.

Варлей снялась у Гайдая в двух фильмах - "Кавказская пленница" (1967) и "12 стульев" (1971).

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.