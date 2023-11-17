Путин назвал культуру славян неотъемлемой частью европейской и мировой культуры

По словам главы государства, ее невозможно отменить

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Славянская культура является неотъемлемой частью культуры Европы и всего мира, и ее, как и русскую культуру, невозможно отменить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"Славянская культура - неотъемлемая часть европейской и мировой культуры, причем очень яркая, самобытная и, разумеется, так же, как русскую культуру, невозможно ее отменить и сделать вид, что она не существует. Выпячивать ничего не нужно. Нужно гордиться своими достижениями", - сказал Путин, отвечая на вопросы участников форума.

При этом, отметил он, нужно не забывать о том, что славянская культура - это "значимая, но только часть общей, огромной мировой культуры" и нужно "с уважением относиться к своим друзьям и коллегам из других сфер деятельности и из других регионов мира".

"Здесь так же, как и в случае с трансгендерами и сексуальными меньшинствами, нельзя ничего выпячивать, нельзя вести себя ни в коем случае агрессивно к кому бы то ни было. То же самое касается и славянской культуры", - добавил президент.