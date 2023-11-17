17 ноября, 18:20
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Театры из РФ и ЮАР обсуждают возможность вместе создать мюзикл к осени 2024 года

В феврале российская делегация отправится в африканскую страну для обсуждения творческого проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Театр наций и театр из ЮАР рассматривают возможность совместно создать современный мюзикл, в феврале российская делегация отправится в эту африканскую страну для обсуждения творческого проекта. Об этом ТАСС сообщил режиссер, художественный руководитель театра Joburg Theatre (ЮАР) Джеймс Нгкобо на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

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"Мы мечтаем о совместном продакшене, мы еще формулируем эту коллаборацию с ними. Мы <...> сможем вместе сделать нечто драматическое с музыкой, это будет не совсем опера, скорее современный мюзикл. Это современная история, которая объединит артистическое искусство обеих стран. В следующем году в сентябре уже может состояться премьера", - сказал он.

Художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов подтвердил ТАСС, что в начале следующего года российские артисты отправятся в ЮАР. "В феврале мы едем к Джеймсу в ЮАР, посмотрим, как устроен этот театр и чем мы друг другу можем быть полезны", - сообщил Миронов.

Ранее на форуме он отметил, что последние полтора года показали, насколько велик интерес к российской культуре в Индии, Китае, Японии, Южной Африке, Южной Америке. Все эти страны и регионы заинтересованы в обмене драматическим опытом. Прежде культурный обмен России на постоянной основе шел в основном с Западом, восточное направление оставалось неохваченным, а за последнее время там произошел большой скачок в области современного искусства.

Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков в разговоре с ТАСС выразил мнение, что российские классические произведения и в современной подаче могут органично смотреться везде, включая африканские страны. "Современный театр - он многожанровый, с использованием технологий. Любая коллаборация - некое дополнение к тому, что существует в современном театре, поэтому это все органично может сосуществовать", - добавил он. 

Теги:
ЮАРРоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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