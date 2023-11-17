17 ноября, 18:39
IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Македонский писатель рассказал Путину о своем удивлении от вручения ему премии в РФ

Венко Андоновский отметил, что присуждение ему награды произошло на фоне "опрометчивых дипломатических действий" Северной Македонии по отношению к России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Лауреат премии "Ясная Поляна" македонский писатель Венко Андоновский во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур выразил признательность за вручение ему престижной награды, несмотря на осложнения в отношениях Северной Македонии и РФ. Путин в ответ признал, что деятельность в культурной сфере в России "максимально деполитизирована".

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Андоновский в октябре стал лауреатом крупнейшей в России литературной премии "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература" за свой роман "Пуп света" в переводе Ольги Панкиной.

"Я никак не ожидал, что у меня есть шансы получить эту престижную награду, но оказалось, что великая русская культура, без которой невозможна мировая литература, функционирует как автономный культурный организм. <…> И я очень рад, что русская культура независима, автономна и существует без всякого реваншизма", - сказал писатель, отметив, что присуждение ему награды произошло на фоне "опрометчивых дипломатических действий" Северной Македонии по отношению к России.

"Вы знаете, у нас деятельность в этой сфере действительно максимально деполитизирована, - отметил со своей стороны президент РФ, - и я вас поздравляю с этой наградой, с этой премией. <…> Надеюсь, вы не рассердитесь на меня, но я об этом в первый раз услышал, узнал. Это лишний раз подчеркивает, что государство не имеет к этому [к присуждению премии] никакого отношения".

Путин добавил, что выбор лауреатов был коллегиальным решением жюри премии "Ясная Поляна". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСеверная МакедонияРоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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