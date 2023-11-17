Путин осмотрел экспозицию в залах Главного штаба Эрмитажа

Президенту продемонстрировали "Московский кластер" - выставку "Город кино Москва"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин осмотрел залы Главного штаба Эрмитажа, где расположена экспозиция современного искусства и проходили сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

В первую очередь главе государства продемонстрировали "Московский кластер" - выставку "Город кино Москва". Сейчас в Москве создается крупнейший кинокластер мирового уровня. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, что этот проект, реализуемый по инициативе мэра столицы Сергея Собянина в Новой Москве, накануне был представлен на панельной дискуссии Санкт-Петербургском международном культурном форуме. "Он мне рассказывал", - отметил Путин.

Далее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский провел президента по анфиладе и показал главе государства залы-трансформеры, а также выставку современной итальянской скульптуры. Он подробно рассказал об экспонатах и отметил, среди них работы знаменитых скульпторов. Пиотровский поделился, что у государственного музея есть традиция: если художник делает выставку - он что-то дарит Эрмитажу. Путина такое правило позабавило. Восточное крыло здания Главного штаба на Дворцовой площади входит в эрмитажный комплекс.

Здание Главного штаба было построено по проекту Карла России в 1828-1830 годах. До событий 1917 года там размещались высшие государственные учреждения Российской империи. В советское время в Восточном крыле Главного штаба находились многочисленные организации, включая научно-исследовательские институты и поликлиники. Эрмитажу эта часть здания была передана в 1993 году. В результате масштабной реставрации и реконструкции в здании оборудована новая Большая анфилада, освоены пространства на всех уровнях здания, включая чердачные помещения. Дворы превращены в атриумы и используются для проведения выставок и мероприятий.

На первом этаже располагаются кабинеты сотрудников музея, лекторий и сувенирные лавки. На втором - экспозиция, посвященная министерству финансов Российской империи, а также несколько "африканских залов". На третьем и четвертом этажах представлена отечественная живопись XIX века, коллекция Фаберже, работы импрессионистов и постимпрессионистов, в частности - экспозиции художников Винсента Ван Гога, Пабло Пикассо и Василия Кандинского.

Ранее в пятницу глава государства посетил Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур, где выступил с объемной речью.