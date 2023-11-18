Делегация талибов приняла участие в культурном форуме в Санкт-Петербурге

Ее возглавил замминистра информации и культуры Афганистана Хаятулла Мохаджир Фарахи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Делегация талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) во главе с замминистра информации и культуры Афганистана Хаятуллой Мохаджиром Фарахи приняла участие в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур, сообщает корреспондент ТАСС.

Глава делегации посетил пленарную сессию мероприятия, а также принял участие в сессиях и круглых столах на полях форума, включая многостороннюю дискуссию с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

"Так как после приезда у нас было очень много конференций, пока не было времени почти ничего посмотреть. После окончания конференции мы планируем посетить как музеи, так и исторические памятники", - сказал Фарахи, комментируя ТАСС подробности своей программы в рамках визита в Санкт-Петербург.

"Санкт-Петербург - один из исторических городов России с большой многовековой историей", - отметил он. Замминистра обратил внимание на большое количество исторических памятников в городе и рассказал, что по итогам участия в форуме у его делегации "появилась идея воссоздать монументальные здания в Афганистане".