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IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Афганистан обсудит с РФ вопрос восстановления своих исторических памятников

Замминистра информации и культуры во временном правительстве Афганистана Хаятулла Мохаджир Фарахи отметил, что в дальнейшем есть намерение встретиться с министром культуры России и подробнее об этом поговорить

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Афганистан намерен обсудить с российской стороной восстановление своих исторических памятников. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра информации и культуры во временном правительстве Афганистана, сформированном радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), Хаятулла Мохаджир Фарахи на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

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"Мы ведем диалог с Россией, чтобы понять как РФ может помочь Афганистану в плане воссоздания памятников, которые были утрачены за время войн в стране", - сказал он.

Замминистра отметил, что в дальнейшем есть намерение встретиться с министром культуры РФ и подробнее об этом поговорить.

Хаятулла Мохаджир Фарахи добавил, что недавнее сильнейшее землетрясение в стране также нанесло ущерб памятникам культуры. "Хотелось бы поднять вопрос о восстановлении, чтобы понять, каким образом Афганистан может получить поддержку от России по этому вопросу", - заключил он. 

Теги:
АфганистанРоссияIX Санкт-Петербургский международный культурный форум
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