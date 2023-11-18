В Афганистане выразили желание укреплять с Россией диалог в области культуры

Замминистра информации и культуры страны Хаятулла Мохаджир Фарахи отметил, что у РФ богатая культура и история, поэтому афганская сторона хочет изучать эту историю, узнавать культуру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Афганистана намерены укрепить диалог с Россией в культурной сфере. Об этом заявил ТАСС заместитель министра информации и культуры Афганистана Хаятулла Мохаджир Фарахи на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"Я задался вопросом о сотрудничестве с РФ в культурной сфере. Мы обсудили с российской стороной, что нужно собраться, проанализировать, построить некий маршрут, чтобы понять, каким образом мы можем погрузиться в тему культуры, как мы можем поделиться ею друг с другом", - сказал он.

По словам замминистра талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ), делегация приехала на культурный форум, "чтобы понять, как могут взаимодействовать Россия и Афганистан". "У России богатая культура и история, поэтому Афганистан хочет изучать эту историю, узнавать культуру, - отметил он. - Также чтобы и Россия знала историю Афганистана, так как история Афганистана тоже многовековая".

"Есть много вопросов и моментов, которые хочется обсудить. В дальнейшем со своей стороны мы планируем укрепить связи [с Россией]", - заключил глава делегации.