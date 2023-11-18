В Омане в 2024 году пройдут мероприятия к 225-летию со дня рождения Пушкина

Генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман Джамал ал-Мусави отметил, что в стране русская культура имеет особое значение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Учреждения культуры Омана планируют принять участие в праздновании 225-летия Александра Пушкина и провести мероприятия, посвященные юбилею поэта в 2024 году. Об этом сообщил генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман Джамал ал-Мусави на церемонии подписания соглашения с Государственным Эрмитажем на Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.

"В рамках общекультурного сотрудничества с Россией хотел бы отметить, что в следующем году отмечается юбилей Александра Пушкина, и Султанат Оман будет одной из площадок, где мы будем отмечать замечательный русский язык и знакомить нашу публику с русской литературой. Это единственная страна Аравийского полуострова, которая отметит этот юбилей. В то время, когда русский язык где-то испытывает акты агрессии, вы видите, что открываются другие возможности для русской культуры, и эту культуру нельзя отменить и нельзя запретить", - сказал он журналистам после подписания соглашения.

Джамал ал-Мусави отметил, что в Омане русская культура имеет особое значение.

"Маскат является уникальной площадкой в районе Аравийского полуострова, где не только граждане Султаната Оман, но также гости нашей страны могут познакомиться в аспектами русской культуры", - добавил он.