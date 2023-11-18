18 ноября, 14:05
Международная выставка-форум "Россия"

Алексей Учитель считает, что сценарное дело в России нуждается в своем "среднем классе"

Оно необходимо для улучшения сценариев фильмов и сериалов, отметил режиссер

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Большой объем новых кинопроектов в России провоцирует нехватку качественных идей. Для улучшения сценариев фильмов и сериалов необходимо создание профессионального "среднего класса" среди сценаристов, считает народный артист России, режиссер Алексей Учитель.

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"Сейчас огромное количество продукции: и платформы, которые делают собственный сериальный контент, и то, что делают в Фонде кино и Министерстве культуры. И дело не в том, что мы не можем получить пять-десять очень талантливых сценаристов, они и сегодня уже есть. Говорят, что должен существовать средний класс, такой средний класс должен быть и в сценарном деле. Это в хорошем смысле ремесленники, которые знают профессионально свое дело, и таких нам не хватает. Конечно, если бы талантливых и оригинальных сценаристов было бы 100 человек, никто бы от них не отказался, но сегодня с этим очень трудно", - сказал он в студии ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия".

На дефицит идей качественных сценариев, от которых зависит конечный результат проектов, указывают все ведущие продюсеры и киностудии, добавил Учитель. "Мы сейчас идем по уникальному пути, нужно много продукции, много разного жанра и подхода. Удержать потенциального зрителя и прибавлять его, конечно, можно только за счет потрясающих идей и их воплощений", - сказал режиссер.

Постановщик также затронул тему искусственного интеллекта в кинематографе, высказавшись за разумное применение нейросетей. По его мнению, для редактирования сценариев, подбора объектов и предварительных набросков искусственный интеллект является подспорьем. Однако использование дипфейк-технологий при съемках фильмов и сериалов Учитель допускает лишь в тех случаях, "когда это драматургически обосновано".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияУчитель, Алексей ЕфимовичМеждународная выставка-форум "Россия"
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