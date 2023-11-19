Швыдкой: IХ культурный форум в Петербурге стал самым представительным за всю его историю

На него приехали участники из 80 стран, включая представителей из недружественных России государств, сказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Состоявшийся в Санкт-Петербурге IХ Международный культурный форум - Форум объединенных культур стал самым представительным за всю историю проведения. На него приехали участники из 80 стран, включая представителей из недружественных России государств, сказал ТАСС спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Форум, который собрал представителей, как теперь уже понятно, из около 80 стран мира, был самым представительным за всю его историю. И это значение было подчеркнуто тем, что впервые в истории Санкт-Петербургского международного культурного форума принимал участие президент РФ не только в качестве патрона, но и в качестве собеседника", - сказал Швыдкой.

Спецпредставитель президента отметил, что на полях форума прозвучало много инициатив и соображений, которые повлияют на международное сотрудничество России с подавляющим большинством стран. "Большой интерес вызывает и российское художественное образование, и российский театр, и возможность сотрудничества с российскими музеями, кинематографистами и так далее", - добавил он.

Швыдкой также назвал весьма содержательной прошедшую на форуме дискуссию с президентом РФ Владимиром Путиным, в которой приняли участие представители как дружественных, так и не дружественных государств. "Президент, как и прежде, говорил, что у России нет недружественных народов и недружественных культур, есть только недружественные политические элиты. И я думаю, что это в большей степени важное суждение, которое говорит о том, что Россия непредвзята в отношении сотрудничества со всем мировым сообществом. На вопрос о том, собирается ли Россия закрывать то окно в Европу, которое прорубил Петр Первый, президент ответил, что мы открыты к сотрудничеству со всеми странами. Если из окна дует, его можно немного прикрыть, но закрывать все, заколачивать его не имеет смысла", - добавил Швыдкой.

Площадка для диалога

В этом году форум прошел после трехлетнего перерыва, получив обновленное название - Форум объединенных культур. Как ранее сообщала ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова, в форуме приняли участие гости из Белоруссии, Великобритании, Индии, Ирана, Испании, Италии, Китая, Сербии, Турции, Франции, ЮАР, Японии. Программа состояла из девяти тематических блоков: "Кино", "Деловая культура", "Театр", "Медийная культура", "Музеи", "Познание истории через культуру", "Традиционная культура", "Искусственный интеллект - угроза или благо для культуры" и "Музыкальная культура". У каждого направления был свой куратор: в частности, блок театра возглавила сама Любимова, а режиссер и продюсер Федор Бондарчук курировал блок о кино.

По словам Швыдкого, форум становится постоянно действующей площадкой, где происходит в том числе обсуждение контактов бизнеса с культурой и взаимозависимости экономики и культуры. Прошедший форум показал, насколько важны новые площадки для дискуссии по самым актуальным вопросам культуры, поскольку только она поможет осмыслить происходящие в мире перемены, добавил собеседник ТАСС. Швыдкой также отметил, что несмотря на то, что большое внимание спикеры и участники уделяли восприятию через культуру истории и прошлого, сам форум был устремлен в будущее. "Образ будущего для этого форума был все-таки в высшей степени важен", - заключил он.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум проходил с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума.