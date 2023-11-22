МХАТ имени Горького планирует поставить еще один спектакль о жизни Есенина

По словам главного режиссера театра Галины Полищук, в настоящее время пишется пьеса

НОВОСИБИРСК, 22 ноября. /ТАСС/. МХАТ имени М. Горького, где идет спектакль "Женщины Есенина", планирует еще одну постановку по биографии поэта: там найдут отражение история его смерти и политические события периода, когда он жил. Сейчас пишется пьеса, сообщила журналистам главный режиссер театра Галина Полищук.

"В нашем спектакле ["Женщины Есенина"] так и осталась не раскрыта тема его смерти, за кадром остались те политические истории, которые его окружали. Начиная от дочерей царя, с которыми он общался, заканчивая отношениями с Троцким и [тем,] как Троцкий пишет о его смерти. Мне прямо вот эта история очень интересна. Мы сейчас в театре об этом рассуждаем, я знаю, что уже пишется пьеса для нас по этой же теме с другими историями. Как у фильма есть продолжение, так вот это тоже такое продолжение "Женщин Есенина", но с другим содержанием", - сказала она, не уточнив сроков постановки.

Премьера спектакля "Женщины Есенина" состоялась в МХАТ имени М. Горького 3 декабря 2021 года. В основе спектакля - книга Прилепина из серии ЖЗЛ "Сергей Есенин. Обещая встречу впереди", инсценировку по ней написала драматург Елена Исаева. Спектакль рассказывает о поэте, обращаясь к его личной жизни, к судьбам женщин, которые оставили след в его творчестве. В образе Есенина играет артист Андрей Вешкурцев. Женские роли исполняют Екатерина Стриженова (мать поэта Татьяна Федоровна), Екатерина Ливанова (Аня Изряднова), Алиса Гребенщикова (Зина Райх), Екатерина Волкова (Айседора Дункан), Агния Кузнецова (Галина Бениславская), Наталия Медведева (Соня Толстая).

Полищук - режиссер и педагог, она окончила ГИТИС и преподавала актерское мастерство в рижском филиале этого театрального вуза. На счету режиссера - более 30 постановок в Латвии, где она начала свою творческую карьеру, а также в России и странах Европы. Полищук назначена главным режиссером МХАТ имени М. Горького весной 2023 года.