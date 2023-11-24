Выручка арт-индустрии в Москве выросла за год на 19%

По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, во многом этому содействует городское Агентство креативных индустрий, которое поддерживает крупнейшие ярмарки и маркеты современного искусства, проходящие в городе

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Арт-рынок в Москве за последний год показал значительный рост - выручка его участников выросла на 19%, а также появилось 100 новых предпринимателей в этой сфере. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"За год систематической поддержки со стороны правительства Москвы арт-рынок показал значительный рост: в арт-индустрии столицы появилось 100 новых предпринимателей. Кроме того, ее выручка выросла на 19%. Во многом этому содействует городское Агентство креативных индустрий (АКИ): оно поддерживает все крупнейшие ярмарки и маркеты современного искусства, проходящие в столице", - сказал он.

В числе мероприятий Фурсин назвал ярмарку молодого современного искусства Blazar, Международную ярмарку современного искусства Cosmoscow и ярмарку современного и классического искусства "Арт Москва". "АКИ организовывало на этих ярмарках собственные секции, что позволяло галереям выставляться на бесплатной основе, зарабатывать на продаже и получать новые предложения о сотрудничестве. Развитие и поддержка арт-индустрии на профессиональных мероприятиях дает толчок для ее развития в Москве, где уже жители города могут посещать бесплатно многие галереи, арт-пространства и другие интересные локации", - пояснил он.

Кроме того, добавил собеседник, агентство второй год поддерживает молодых креаторов на маркете Win-win. В этом году он проходил в конце октября - в секции АКИ были объединены представители двух индустрий: арт и издательское дело. Общая выручка с продаж авторских работ и книжных изданий в этой секции превысила прошлогодний показатель почти в два раза и составила более 1,3 млн рублей.

"Впрочем, АКИ поддерживает не только галереи, но и художников. С его помощью в 2023 году в ярмарке Blazar приняло участие 20 авторов. За три года город поддержал 71 художника, которые в общей сложности заработали более 60 млн рублей. На сайте АКИ творцы могут зарегистрировать личный кабинет и узнавать об актуальных мерах поддержки. Дополнительно с ними работают индустриальные менеджеры", - рассказал руководитель департамента культуры. Он отметил, что для столицы также важна не только поддержка современного искусства, но и связь искусства с новыми технологиями, цифровое искусство. "Мы сейчас прорабатываем возможность проведения такого мероприятия в Москве", - уточнил Фурсин.