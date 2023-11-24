В Москве планируют запустить культурные проекты с участниками из стран БРИКС

Руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин отметил, что в ближайшее время в городе пройдет международный форум BRICS+ Fashion Summit, на который приедут дизайнеры, представители индустрии из нескольких десятков стран

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют запустить несколько международных культурных проектов и рассчитывают привлечь к участию в них зарубежные творческие коллективы, в том числе из стран БРИКС. Об этом сообщил в интервью ТАСС руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

"Мы планируем сделать акцент на мероприятия, которые носят международный характер, с возможностью привлечения творческих коллективов из-за рубежа, например, из стран БРИКС. В ближайшее время в Москве пройдет международный форум BRICS+ Fashion Summit, на который приедут дизайнеры, представители индустрии из нескольких десятков стран. Неделю Москва будет охвачена тематикой дизайна, создания одежды, материалов, производственных площадок, обсуждениями других актуальных тем. И это продолжение нашей политики по развитию креативных индустрий в городе, той созданной синергии между производством и творчеством, бизнесом и культурой", - сказал он.

Фурсин подчеркнул, что такие мероприятия являются важными для властей города, потому что позволяют использовать творческий потенциал столичных предпринимателей, учреждений культуры для создания международной повестки. "Поэтому, конечно же, планируем новые мероприятия международного уровня", - добавил он.

Международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в Москве с 28 ноября по 2 декабря. Его организуют под эгидой Московской недели моды. Мероприятие объединит ведущих профессионалов индустрии, специалистов легкой промышленности, блогеров, преподавателей и молодых дизайнеров. Участниками саммита станут представители более 30 стран. Это государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ.