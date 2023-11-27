Директор Пушкинского музея заявила, что отмена российской культуры уходит в прошлое

По мнению Елизаветы Лихачевой, коллегам на Западе зачастую приходится сложнее, поскольку они вынужденно закрыты для общения с Россией

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Отмена российской культуры в западных странах уходит в прошлое, считает директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Елизавета Лихачева.

"Я думаю, что культура отмены потихонечку уходит в прошлое. Это понятно и по тону, которым с нами говорят коллеги. До недавнего времени их тон был другим, я бы так назвала, не буду уточнять. Сейчас ситуация меняется", - сказала она в разговоре с агентством.

По мнению Лихачевой, коллегам на Западе зачастую приходится сложнее, поскольку они вынужденно закрыты для общения с Россией. "Обычно мы живем в парадигме, что нам ничего нельзя, а им все можно. Что они живут, значит, все в театре свободы, а мы в рабстве и кошмаре. На самом деле, как показывает практика, это совсем не так. У нас в этом плане свободы больше", - подчеркнула она.

Вместе с тем Пушкинский музей не намерен резко менять направление развития с Запада на Восток, Лихачева говорит, что это "не позволят сделать коллекции". "Нам не привыкать, будем ждать. Я думаю, что сейчас ситуация будет развиваться значительно быстрее, чем она развивалась в прошлом, в советские годы, так что подождем. Нам торопиться некуда", - добавила она.