Швыдкой сообщил о проработке юридических инструментов для возвращения скифского золота

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству отметил, что решения судебных инстанций в Нидерландах по этому вопросу были крайне политизированными и поэтому должны рассматриваться как ничтожные

БУДАПЕШТ, 29 ноября. /ТАСС/. Россия прорабатывает возможные юридические инструменты для обращения в Европейский суд с целью возвращения в музеи Крыма коллекции скифского золота. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, находившийся в рабочей поездке в Будапеште.

Беседуя по ее итогам с российскими журналистами, он отметил, что решения судебных инстанций в Нидерландах по этому вопросу были крайне политизированными и поэтому должны рассматриваться как ничтожные. "Я не исключаю, что будем обращаться в Европейский суд, но как вы понимаете, это будет очень непростая история", - сказал Швыдкой. По его словам, сейчас обсуждаются "возможные инструменты противодействия" тем вердиктам, которые были вынесены в отношении скифского золота.

Скифское золото - коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. 27 ноября Государственная таможенная служба Украины сообщила, что скифское золото привезли в Киев, начался процесс его таможенного оформления.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что собрание артефактов принадлежит Крыму и должно храниться в крымских музеях. В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова назвала передачу Украине коллекции скифского золота нелегитимным, бессовестным решением и фактически - кражей.