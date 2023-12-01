Башмет пожелал удачи Гергиеву, назначенному гендиректором Большого театра

Народный артист СССР отметил, что с нетерпением будет ждать новых спектаклей в ГАБТ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Башмет пожелал удачи на новом посту своему другу, худруку Мариинского театра народному артисту РФ Валерию Гергиеву, назначенному генеральным директором Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России, удачи. Он отметил, что с нетерпением будет ждать новых спектаклей в ГАБТ.

"Мне очень приятно, что сегодня, в день открытия легендарного фестиваля "Декабрьские вечера", художественным руководителем которого я являюсь уже 25 лет, в жизни моего близкого друга, феноменально талантливого музыканта и дирижера Валерия Гергиева произошли такие события, - сказал собеседник агентства. - Валера всем все давно доказал. Большой театр - мировая историческая, легендарная сцена. <…> С нетерпением жду новых спектаклей, ярких постановок в Большом. И хочу пожелать Валере от всей души удачи".

Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу подписал распоряжение о назначении Гергиева генеральным директором Большого театра на пять лет. Предыдущий руководитель Большого театра Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию.

Гергиев в 1988 году занял должности главного дирижера Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Мариинского театра) и художественного руководителя его оперной труппы. В 1996-м указом президента РФ Бориса Ельцина был назначен художественным руководителем - директором Мариинского театра, возглавил оркестр, а также оперную и балетную труппы.

Президент России Владимир Путин 25 марта 2022 года предложил Гергиеву подумать о воссоздании общей дирекции Большого и Мариинского театров по примеру Дирекции императорских театров.