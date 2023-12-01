Что известно о назначении Валерия Гергиева на пост директора Большого театра

Художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев возглавил Большой театр. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Прежний гендиректор Большого Владимир Урин, руководивший театром больше 10 лет, освобожден от должности по собственному желанию и до истечения контракта. Как он сам говорил в интервью ТАСС, очередной пятилетний контракт с ним заключили в январе 2022 года.

Гергиев сохранит за собой пост главы петербургского театра и будет руководить Большим и Мариинкой как самостоятельными коллективами - речи об их объединении не идет.

ТАСС собрал основное о решениях, касающихся двух главных музыкальных театров страны.

Директор двух театров

Мишустин назначил Гергиева гендиректором Большого театра на пять лет. Новый руководитель уже встретился с коллективом, его представили труппе вице-премьер РФ Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова. На встрече присутствовал и Урин, которого собравшиеся приветствовали аплодисментами.

По словам Голиковой, Гергиев будет совмещать две должности. "Большой и Мариинский театры будут существовать, как и существовали, как самостоятельные театры", - подчеркнула она.

Министерство культуры создаст все условия для плавного перехода руководства Большим к новому гендиректору, заверила Любимова.

Планы нового руководителя

Большой и Мариинка смогут обмениваться постановками и проводить гастроли на сценах друг друга, так как каждый театр располагает как минимум тремя площадками, сказал на встрече Гергиев.

Он отметил, что намерен сконцентрироваться на проектах внутри страны: "Сегодня думаю о том, что сделать в России. Не потому, что нас куда-то не зовут <...>. Но сейчас и мне, и нам с вами надо работать дома".

Также новый гендиректор сообщил о планах больше работать с российскими регионами: "Нам, так или иначе, судьбой предначертано посвящать какое-то количество нашего собственного времени, усилий, размышлений не только тем, кто живет в Москве и Петербурге".

Из выступления Гергиева следует, что он не планирует немедленных изменений в Большом. "Сезон в самом разгаре, а потом через какое-то время мы сможем познакомиться поближе. Я многих знаю, но, конечно, нам нужно время, чтобы услышать друг друга, обговорить планы, почувствовать, чего от нас ждут как в Москве, так и во всей стране", - сказал он.

Коснулся новый руководитель и материальных вопросов: "Многие будут задавать вопрос - в условиях, когда цены растут, как будет складываться судьба артистов Большого театра. Да так же, как судьба артистов Мариинского театра. Мы должны сделать сделать все, чтобы люди не чувствовали себя, если так можно сказать, недооцененными за свой труд".

Что говорят в Мариинке

В Мариинском театре не ожидают, что Гергиев переключит все свое внимание на Большой. "В ближайшей афише Мариинского театра Валерий Абисалович заявлен за дирижерским пультом три-пять раз в неделю. Нет никаких сомнений, что маэстро быстро и очень грамотно распределит свое внимание между двумя столицами", - сказали ТАСС в пресс-службе петербургского театра.

В пресс-службе добавили, что искренне рады возможности "более тесно сотрудничать с московскими коллегами" и поздравляют команду Большого с этим назначением.

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