Богомолов пожелал Гергиеву терпения и сил на посту гендиректора ГАБТ

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной назвал это назначение трудным

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов пожелал Валерию Гергиеву, назначенному на пост гендиректора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России, терпения и сил.

"Я могу пожелать Валерию Гергиеву удачи, терпения и много-много сил. Это очень трудная работа, очень трудное назначение, он взваливает на себя невероятный труд. И что можно пожелать этому выдающемуся музыканту и блестящему менеджеру? Только, мне кажется, терпения и сил", - сказал Богомолов журналистам.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в пятницу подписал распоряжение о назначении Гергиева генеральным директором Большого театра на пять лет. Владимир Урин освобожден от этой должности по собственному желанию.

Гергиев родился в 1953 году в Москве, окончил Ленинградскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова). В 1977 году начал работу в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр). В 1988 году занял должности главного дирижера театра и художественного руководителя его оперной труппы. Является худруком - директором Мариинского театра.

Гергиев ежегодно дает в России и за рубежом сотни спектаклей и концертов. При нем обрел международный размах летний фестиваль Мариинского театра "Звезды белых ночей", открылись филиалы Мариинки во Владивостоке и Владикавказе.