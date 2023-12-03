В Москве 4 декабря откроется фотовыставка, посвященная Инне Чуриковой

Посетители смогут увидеть кадры из жизни актрисы, а также фрагменты из спектаклей и фильмов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Фотовыставка, приуроченная к 80-летию со дня рождения актрисы театра и кино Инны Чуриковой (1943-2023), откроется на Арбате в Москве 4 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Фотовыставка "Инна Чурикова. В театре и в кино" пройдет под открытым небом с 4 по 24 декабря на Арбате. Гостям покажут фотографии народной артистки СССР, сыгравшей за свою жизнь более 60 ролей в кинофильмах и спектаклях", - говорится в сообщении.

В фотоэкспозиции будут представлены две темы, посвященные ее работе в театре и в кино. Посетители увидят кадры из жизни актрисы, а также фрагменты из спектаклей и фильмов.

В частности на выставке можно увидеть фотографии с фрагментами из ленкомовских спектаклей и репетиций с участием Чуриковой. Среди театральных ролей актрисы Неле, Беткин, Анна ("Тиль"), Анна Петровна/Сарра ("Иванов"), Женщина-комиссар ("Оптимистическая трагедия"), Ира ("Три девушки в голубом"), Офелия и Гертруда ("Гамлет") и другие.

Второй раздел фотовыставки расскажет, как развивалась кинематографическая карьера актрисы. Зрители смогут увидеть фотографии и первые эпизодические роли Чуриковой из фильмов "Тучи над Борском", "Я шагаю по Москве", "Стряпуха", "Тридцать три", "Старшая сестра" и других.

Выставка организована Московской дирекцией массовых мероприятий, подведомственной Департаменту культуры города Москвы, совместно с Московским государственным театром "Ленком Марка Захарова" и киноконцерном "Мосфильм".