В Иркутске в 2024 году планируют провести выставки о тофаларах и жизни Пушкина

Экспозиции представят Новосибирский государственный краеведческий музей, Российский этнографический музей и другие

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Музеи России в 2024 году представят в Иркутске экспозиции, посвященные коренному народу Сибири, а также поэту Александру Пушкину в честь 225-летия со дня его рождения. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра культуры региона Руслан Дячук.

"В 2024 году в Иркутске планируют провести выставки Новосибирский государственный краеведческий музей и Российский этнографический музей. Совместный проект посвящен коренному малому народу Сибири - тофаларам. К 225-летию Пушкина в Иркутском областном историко-мемориальном музее декабристов состоится выставка "Повести Белкина" из собрания Государственного музея А.С. Пушкина", - сообщил замминистра.

Выставку о тофаларах изначально планировалось провести в 2023 году. Новосибирский краеведческий музей и Российский этнографический музей обладают большими коллекциями подлинных экспонатов, посвященных этому народу, проживающему только в Иркутской области, в горной местности Тофалария. Экспонаты дают представление об истории, быте, идентичности тофаларов, численность которых составляет менее 1 тыс. человек.

В 2023 году музеи Иркутской области подписали 16 соглашений с музеями России в том числе об проведении в регионе выставок. В Иркутске уже были организованы экспозиции старинных икон из фондов музея им. Андрея Рублева и произведений художника Валентина Серова из собрания Русского музея.