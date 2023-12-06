В Якутии для создания кинопавильона привлекут механизм дальневосточной концессии

Потенциальная мощность комплекса составит 24 фильма и сериала в год

ЯКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Проект создания в Якутии первого на Дальнем Востоке кинопавильона планируется реализовать при помощи дальневосточной концессии. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Корпорации развития Республики Саха (Якутия) Афанасий Саввин.

"Мы уже начали разработку предпроектной документации - эскизного проекта. Рассчитываем его в начале января 2024 года закончить. Также идет оформление земельного участка. Точную сумму мы узнаем после разработки проектно-сметной документации и прохождения госэкспертизы. Проект планируется реализовать с федеральным финансированием по механизму дальневосточной концессии", - сказал Саввин.

"Мы рассчитываем, что этот кинопавильон станет толчком для развития нашей киноиндустрии. Наши ребята снимают прекрасное кино, но им нужно современное оборудование, павильоны, нужна автотехника, чтобы снимать кино на новом уровне. Вокруг якутского кино создан ореол того, что оно нишевое и фестивальное. На самом деле оно вполне массовое. Сейчас для широкого зрителя у нас выпускаются семейные фильмы, ужасы и детективы. Якутскому кино вполне по силам зарабатывать миллиарды, это даже не мечта, а конкретная цель, и кинопавильон призван помочь не только ее осуществлению, но и в целом киноиндустрии Дальнего Востока и Сибири", - отметил Саввин.

Кроме того, проект позволит привлекать кадры на территорию региона и развивать в сферу туризма. "Это огромный плюс для города Якутска. В городе появится проект, куда придут и горожане, и гости столицы. Мы планируем, что будет улица кинодекораций - планируем построить типовые декорации, к примеру, Якутск определенного исторического периода или древние якутские поселения. Также там могут быть декорации, которые сами кинопроизводители будут возводить для своих проектов. Это будет интересным местом, где можно будет вдохновиться и создавать что-то свое, что тоже будет покорять мир, как якутское кино", - заключил собеседник агентства.

Многофункциональный кинопавильон полного цикла планируется построить на территории 68-го квартала Якутска.

В августе президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и властям Якутии обеспечить строительство многофункционального кинопавильона в Якутске. Начало строительства с учетом разработки проектно-сметной документации предполагается в середине 2025 года с завершением к 2027 году.

О кинопавильоне

Ожидается, что многофункциональный центр обеспечит киноиндустрию Дальнего Востока современными павильонами для съемок и проведения мероприятий, студиями речевой, шумовой и музыкальной записи, студиями для работы с изображением и звуком кинокартин и сериалов, современным арендным съемочным и осветительным оборудованием и спецавтотранспортом. Потенциальная мощность кинопавильона составит 24 фильма и сериала в год. Комплекс позволит создать более 1,5 тыс. рабочих мест. В первую очередь кинопавильон позволит проводить съемки круглогодично и не зависеть от климатических условий региона, где зима длится порядка семи месяцев.

Корпорация приглашает к диалогу кинокомпании и представителей кинопроизводства для обсуждения и внесения предложений в проект кинопавильона, также ведется работа с федеральными экспертами. В созданную рабочую группу вошли практически все якутские кинопроизводители.