В Туве количество проданных билетов по "Пушкинской карте" за год выросло на 17%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Количество проданных билетов на культурные мероприятия по "Пушкинской карте" в Туве в 2023 году выросло на 17% по сравнению с прошлым годом и превысило 69 тысяч. Об этом сообщил ТАСС министр культуры региона Виктор Чигжит.

"В Республике Тыва по программе "Пушкинская карта" с начала 2023 года продано более 69 тысяч билетов на мероприятия учреждений культуры. В сравнении с прошлым годом продано на 10 тысяч билетов больше", - сообщил Чигжит.

По его словам, наибольшей популярностью у обладателей "Пушкинской карты" пользуются мероприятия концертных учреждений, экскурсии и праздники.

Всего в Туве к программе подключены более 25 тысяч человек в возрасте от 14 до 22 лет. "Всего к программе подключено 106 учреждений культуры", - пояснил министр. На начало 2023 года по "Пушкинской карте" работало 71 учреждение культуры республики.

"Пушкинская карта" позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Ее могут получить россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей. Программа стартовала в сентябре 2021 года. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.