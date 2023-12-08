В Кирове намерены отреставрировать семь объектов культурного наследия к лету 2024 года

Работы планируют выполнить к юбилею города

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. В Кировской области рассчитывают отреставрировать семь объектов культурного наследия, включая детскую филармонию и здание Дома-музея А.С. Грина, к началу празднования 650-летия Кирова в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 650-летия города, которое прошло на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве.

"В 2023 году предусмотрено выполнение реставрационных работ еще шести объектов - здания [Кировского] колледжа музыкального искусства И. В. Казенина, здания Театра на Спасской, здания Библиотеки имени А. И. Герцена, здания Дома-музея М. Е. Салтыкова-Щедрина. Запланирован ремонт здания [Вятского] художественного училища имени А.А. Рылова и здания детской филармонии", - рассказал Соколов.

Он отметил, что работы на первых четырех объектах практически завершены. Что касается зданий художественного училища и детской филармонии, то по этим объектам заключен двухлетний контракт. "В следующем году до начала юбилейных мероприятий [работы] будут завершены", - отметил губернатор. Также, по его словам, в 2024 году начнется реставрация здания Дома-музея А.С. Грина, к лету все работы планируют закончить.

В 2023 году специалисты завершили реставрацию "Приказной избы" и исторического здания, в котором жил основоположник космонавтики Константин Циолковский. Кроме того, фактически завершены реставрационные работы в особняке Репина, ремонт которого длится несколько лет. Как отметил Соколов, сейчас в здании идет подготовка к выставке.

Губернатор также сообщил, что в связи с секвестированием федеральных средств на 10% из плана исключили мероприятия по реставрации здания городского клуба ветеранов.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.