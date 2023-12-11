Ляонинский балет представит две постановки на Приморской сцене Мариинки

Гастроли труппы из Китая пройдут с 20 по 25 февраля

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Ляонинский балет в феврале представит на Приморской сцене Мариинского театра две постановки - " Солнечные часы" и "Собор Парижской Богоматери". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Гастроли знаменитого Ляонинского балета пройдут на Приморской сцене Мариинского театра с 20 по 25 февраля. Зрители смогут познакомиться с новыми оригинальными постановками китайской труппы - балетами "Солнечные часы" и "Собор Парижской Богоматери", - говорится в сообщении.

Прославленный китайский балет приезжал в Приморье с гастролями трижды, в последний раз - незадолго до начала пандемии коронавируса, в январе 2020 года. Тогда труппа представила зрителям классический советский балет "Спартак" и национальную китайскую постановку "Мулан".

В этот раз труппа представит новую программу из современных постановок. 20 и 21 февраля будет показан балет "Солнечные часы", который бросает вызов традиционной структуре балета и знакомит зрителя с китайской культурой "солнечных часов". В центре сюжета - концепция двенадцати делений солнечных часов, демонстрирующая взлеты и падения, а также адаптацию людей ко времени и судьбе. 23, 24 и 25 февраля - балет "Собор Парижской Богоматери" по мотивам романа Виктора Гюго, спектакль был создан для Театра балета провинции Ляонин известным танцовщиком и хореографом Патриком де Баном.

Труппа "Ляонинский балет" была основана в 1980 году и сегодня имеет славу одной из лучших в стране. В репертуаре коллектива представлены как спектакли классической традиции, такие как "Лебединое озеро", "Жизель", "Золушка", "Раймонда", так и собственные балетные постановки - "Лян и Чжу", "Последний император", "Лунный свет над прудом". Артисты труппы постоянно сотрудничают с педагогами из России, США, Франции, Италии, Канады и других стран и неоднократно становились лауреатами престижных международных конкурсов.