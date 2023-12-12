Мариинка покажет оперу Сергея Прокофьева "Повесть о настоящем человеке"

Опера пройдет при участии Концертного хора Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Последняя опера Сергея Прокофьева "Повесть о настоящем человеке" прозвучит в Концертном зале Мариинского театра. Это событие пройдет в рамках Петербургского музыкального фестиваля имени Станислава Горковенко и будет приурочено к 80-летию Сталинградской битвы и 75-летию создания произведения.

"С музыкой Сергея Прокофьева я столкнулся на самой заре моего творческого пути в Мариинском театре. Это была опера "Война и мир", где я пел партию Андрея Болконского. А спустя много лет мне довелось участвовать в опере "Повесть о настоящем человеке" и исполнить партию летчика Алексея Маресьева. Эти две партии перекликаются в главном - в теме защиты Отечества, которая для нас свята", - рассказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС исполнитель главной партии солист Мариинского театра Владимир Мороз.

Впервые он спел в этой опере в 2015 году в интерпретации труппы Приморского театра оперы и балета под руководством дирижера Антона Лубченко. Работа над партией Маресьева, по признанию певца, стала для него нравственным уроком и была связана с большими сложностями и преодолениями. Памятью об этом в его личной жизни стало рождение сына, которого молодые супруги решили назвать Алешей.

Опера "Повесть о настоящем человеке" была создана в 1948 году на сюжет одноименной повести Бориса Полевого. При жизни Прокофьева опера прозвучала всего однажды - в концертном исполнении на закрытом показе в Кировском (ныне Мариинском) театре. Под влиянием критики композитор внес небольшие изменения в партитуру, а после его ухода из жизни опера шла в радикально отредактированной версии.

Авторскую редакцию уже в наши дни по рукописям восстановил Антон Лубченко, осуществивший ранее и запись оперы на диск. В 2019 году эта запись получила Международную премию "Чистый звук".

Главные партии во вторник исполнят в концертной версии солисты оперных трупп Мариинского театра и Приморской сцены Мариинского театра Владимир Мороз, Мария Баянкина, Мирослав Молчанов, Валерия Белякова, Андрей Серов, Злата Булычева, Алексей Костюк и Алина Михайлик. Опера пройдет при участии Концертного хора Санкт-Петербурга. Предстоящий вечер также отметится первым выступлением Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга в Концертном зале Мариинского театра.