Зрители назвали "Зойкину квартиру" Театра имени Пушкина лучшим спектаклем

Для получения награды на сцену вышла исполнившая главную роль в спектакле Александра Урсуляк

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Лучшим спектаклем большой формы, по мнению зрителей - участников голосования на международной театральной премии зрительских симпатий "Звезда театрала", стала постановка "Зойкина квартира" Евгения Писарева в Театре имени Пушкина. Церемония награждения проходит в Театре имени Евгения Вахтангова, передает корреспондент ТАСС.

Памятную статуэтку за этот спектакль вручил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. "Я никогда на этой сцене не стоял, но я десятки раз в своей жизни, со студенческих лет, бывал в этом зале и смотрел великие вахтанговские спектакли. <…> Я много раз ходил на спектакли. Я помню потрясающий спектакль "Дамы и гусары", помню спектакль "Конармия" по рассказам Бабеля. Это были великие спектакли. <…> Я воспользуюсь возможностью, выйдя на эту сцену, признаться в любви драматическому театру - русскому, советскому, отечественному драматическому театру", - сказал Гусман.

На сцену для получения награды вышла исполнившая главную роль в спектакле Александра Урсуляк. "Спасибо огромное "Звезде театрала", зрителям, которые проголосовали за наш спектакль. Это очень приятно, что зритель выбрал наш спектакль - очень длинный, между прочим. <…> Спасибо режиссеру, его сегодня тоже с нами нет по уважительной причине. Я его поздравляю и очень благодарю, во-первых, за прекрасный выбор, замечательный материал", - сказала Урсуляк.

Награду в номинации "Лучший спектакль. Малая форма" получил "Генерал и его семья" Светланы Земляковой в Театре им. Вахтангова. Лучшим музыкальным спектаклем стала "Свадьба Кречинского" Алексея Франдетти в Малом театре. "Остров сокровищ" Александра Коручекова в РАМТе зрители назвали лучшим спектаклем для детей и юношества.

Лучшим режиссером признали Владимира Панкова за постановку спектакля "Мандат" по одноименной пьесе Николая Эрдмана в театре Et Cetera.

О премии

"Звезда театрала" учреждена в 2008 году, это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Ее лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри - многотысячная зрительская аудитория по всему миру. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

ТАСС является генеральным информационным партнером премии.