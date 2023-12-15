Окрыляющие конфеты, танцы Тимоти Шаламе и шоколадный потоп. Чего ожидать от фильма "Вонка"

Один из самых ожидаемых фильмов уходящего года рассказывает о юности и начале карьеры эксцентричного кондитера Вилли Вонки. Многим зрителям этот персонаж известен благодаря фэнтези Тима Бертона "Чарли и шоколадная фабрика" (2005), где шоколатье сыграл Джонни Депп. В "Вонке" Пола Кинга главная роль досталась Тимоти Шаламе. Рассказываем, что известно о создании проекта, о сюжете и о том, чего ожидать от просмотра.

Кто такой Вилли Вонка

В 1964 году британский писатель Роальд Даль опубликовал сказочную повесть "Чарли и шоколадная фабрика". По сюжету Чарли Бакет, мальчик из бедной семьи, находит под оберткой шоколада золотой билет на закрытую для всех и окутанную мифами фабрику Вилли Вонки. Кондитер известен на весь мир своими необычными сладостями, среди его ноу-хау карамель, меняющая цвет каждые 10 секунд, драже, которые на кончике языка превращаются в маленьких розовых птенцов, жевательная резинка, которую можно раздуть до гигантских размеров. Самого Вонку никто не видел уже несколько лет, потому что он распустил рабочих и стал затворником после того, как другие кондитеры начали засылать на предприятие своих шпионов и похищать придуманные им рецепты.

Тем не менее Чарли и еще четыре ребенка, которым достались билеты, попали на фабрику, познакомились с Вонкой, с чудесами вроде шоколадного водопада в цехах и с загадочными рабочими умпа-лумпами, которые постоянно танцуют и поют. Еще они столкнулись с чередой испытаний, и пройти их до конца удалось только Чарли. Наградой для него стало то, что знаменитый кондитер сделал мальчика своим наследником.

Первая экранизация повести вышла в 1971 году: музыкальный фильм "Вилли Вонка и шоколадная фабрика" Мэла Стюарта не пользовался большим успехом в прокате, но получил хорошие отзывы критиков, номинацию на "Оскар" (за лучшую музыку) и со временем стал хитом на телевидении. А еще спустя несколько десятилетий Джин Уайлдер в образе Вилли Вонки (который, кстати, номинировался на "Золотой глобус" за эту роль) неожиданно стал героем мема "Ну, давай, расскажи мне".

В 2005 году повесть экранизировал Тим Бертон, слегка адаптировав ее под современные реалии, но сохранив всю суть. Картина тоже получила несколько номинаций на престижные премии, собрала положительные отзывы, а коллекция эксцентричных персонажей Джонни Деппа пополнилась еще одной запоминающейся работой: кондитер в его исполнении был харизматичным, эпатажным и немного пугающим.

О чем новый фильм

По сути, "Вонка" — это приквел к обеим картинам. О прошлом кондитера в повести практически ничего не говорилось, поэтому режиссер Пол Кинг сам написал сценарий в соавторстве с Саймоном Фарнэби (вместе они работали над обеими частями фильма "Приключения Паддингтона"). По сюжету юный, бедный, но изобретательный Вилли Вонка прибывает на корабле в безымянный европейский городок с мечтой — продавать лучшие в мире сладости. Однако вскоре выясняется, что открыть свой магазин гораздо сложнее, чем он думал: индустрией управляет картель жадных шоколатье, которые совсем не рады новичкам.

К тому же практически сразу Вонка попадает в финансовую ловушку, но несчастье сводит его с новыми друзьями, тоже оказавшимися в руках мошенников. Сирота Нудл (Кала Лейн), телеграфистка Лотти (Ракхи Тхакрар), комик Ларри (Рич Фулчер), бухгалтер Абакус (Джим Картер) и сантехник Пайпер (Наташа Ротуэлл) понимают, что Вилли действительно талантлив, и решают помочь ему. Судя по трейлеру, Вонка заставит своих обидчиков летать под потолком из-за действия конфет-шоколетов, убегать от жирафа, а сам будет спасаться от шоколадного потопа. Финал фильма известен — фабрика Вонки откроется, жители получат лучшие сладости, но зрителям предстоит узнать, каких усилий это стоило.

Как Шаламе стал Вонкой, а Хью Грант умпа-лумпой

Роль молодого Вилли Вонки досталась Тимоти Шаламе ("Дюна", "Французский вестник", "Дождливый день в Нью-Йорке"). Причем, по словам Пола Кинга, актера утвердили без проб и кастинга, после того как режиссер увидел на YouTube записи школьных выступлений Шаламе: режиссеру понравилось, как парень танцевал и зачитывал рэп. На съемочной площадке эти навыки пригодились, потому что "Вонка" — музыкальный фильм. Мама Тимоти, Николь Флендер, бывшая артистка Бродвея, была особенно рада тому, что ее сын появится на экране в новом амплуа. Актер поделился с изданием People: "Я из семьи музыкального театра, и "Вонка" больше соответствует тому типу фильмов, в которых, как я думал 10 лет назад, буду сниматься, если бы мне вообще посчастливилось работать".

Среди других звезд в проекте — обладательница "Оскара" Оливия Колман в образе миссис Скраббит, отрицательной героини, которая и втянула Вонку в неприятности. Роуэн Эткинсон ("Мистер Бин") появился в небольшой роли подкупленного шоколадной картелью священника Юлиуса.

Пожалуй, самое необычное перевоплощение пережил Хью Грант: он сыграл умпа-лумпу Лофти — оранжевого человечка из вымышленного племени, жители которого обожают какао-бобы. У его персонажа зеленые волосы и рост около 45 см: по сути, Лофти достались только лицо, мимика и голос актера, потому что тело умпа-лумпы нарисовали с помощью компьютерной графики. Тем не менее все это вызвало недовольство у актеров с карликовостью: они интересовались, идентифицирует ли теперь себя Грант как "маленького человека", а также говорили о том, что их вытесняют из киноиндустрии.

Пол Кинг в интервью People рассказал, что Грант согласился на эту роль довольно быстро. "Мне кажется, у Хью отсутствует тщеславие. Он очень рад выглядеть так нелепо, как я его прошу, — я застал его в костюме собаки, поедающим собачий корм в "Паддингтоне-2". Так что, я думаю, как только он это сделал, он уже достиг дна, — пошутил режиссер. — Теперь он вернулся с чувством собственного достоинства".

Большая часть съемок проходила в Великобритании осенью 2021 и зимой 2022 года. Операторами картины выступили Шеймас Макгарви ("Искупление", "Мстители") и Чон Джон-хун ("Оно", "Олдбой"). Саундтрек для "Вонки" написал композитор Джоби Тэлбот ("Зверопой"), а фронтмен группы The Divine Comedy Нил Хэннон сочинил для фильма несколько песен.

Что говорят критики

Сразу же после того, как стало стало известно, что Кинг снимает историю про Вилли Вонку с Шаламе в главной роли, в Сети начались дискуссии, удастся ли им переиграть тандем Бертона и Деппа. Судя по отзывам критиков, уже посмотревших картину, работа получилась очень даже достойной. Венди Айд из The Guardian считает, что "свежий взгляд Тимоти Шаламе на центрального персонажа привносит озорную невинность и легкомысленную, живую энергию в одного из самых пресыщенных мизантропов в детской литературе", а также отмечает тщательно детализированные декорации.

Критик Эмили Землер в колонке для Observer написала, что "фильм очаровательный и душевный, во многом похожий на "Паддингтон" и его продолжение, а восторг на экране заразителен", а также добавила, что это картина о мечтателе, который побуждает мечтать. Питер Грей из The Au Review считает, что "Вонка" — один из тех редких проектов, который действительно подходит зрителям всех возрастов. Это та порция сладости, которая, как мы можем сказать, полезна для вашего здоровья". Некоторым, например Кевину Махеру из The Times, фильм показался слишком поверхностным, но в большинстве рецензий премьеру хвалят.

Примечательно, что практически никто из критиков не сравнивает "Вонку" Кинга с "Чарли и шоколадной фабрикой" Бертона (что в целом логично, один — любитель мистики и черного юмора, другой — медвежат и семейных комедий, почерк у них совершенно разный). "Вонка" — это самостоятельное, совершенно неповторимое кондитерское изделие. Хрустящий батончик "Нестле" в мире кино", — пишет обозреватель New York Post Джонни Олексински. Если параллели и проводят, то с экранизацией 1971 года. У нас как раз есть время ее пересмотреть, пока "Вонка" доберется до России (выход фильма в официальный прокат не планируется).

Дарья Шаталова