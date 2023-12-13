Министр молодежи Татарстана не согласен, что сериал "Слово пацана" романтизирует бандитизм

По словам Рината Садыкова, кадры являются "черной страницей нашей действительности", которые нужно показывать

КАЗАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Сериал "Слово пацана" не романтизирует преступные группировки и образ жизни их участников, картина наоборот показывает к каким трагическим последствиям это приводит, считает министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

"Я смотрел "Слово пацана". Я абсолютно не соглашусь с мнениями тех экспертов, которые говорят, что этот сериал романтизирует группировки. Эти кадры, к слову говоря, черная страница нашей действительности. Мы это не должны запрещать, мы должны, наоборот, показывать и рассказывать, что было именно так. Конец 80-х, начало 90-х и даже 00-х - это время я, в том числе, застал и наблюдал, - надо показывать, что было страшно. И "Слово пацана" хорошо показывает, что [преступная] группировка - это горе родителей, это беда в семье, это смерть, похороны, насилие", - сказал Садыков в беседе с журналистами.

При этом министр отметил, что понятие "казанский феномен" - это не молодежные преступные группировки, действовавшие в Татарстане, а видные деятели науки и культуры, которые работали и работают в республике. "Это Баки Урманче, Сара Садыкова, Ильгам Шакиров, Федор Шаляпин. Казанский феномен - это Минтимер Шарипович [Шаймиев, госсоветник Татарстана], это Рустам Нургалиевич [Минниханов, глава Татарстана] и многие другие видные деятели. Почему мы не рассказываем о достижениях академика Завойского, или о произведения Мусы Джалиля, Хади Такташа?" - сказал Садыков, подчеркнув, что в медиапространстве нужно говорить именно о таком "казанском феномене".

Сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте", который вышел в онлайн-кинотеатрах 9 ноября, рассказывает о подростковых группировках в Казани времен перестройки. Он вызвал общественный резонанс - в частности, глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что подобные проекты романтизируют период истории, "связанный с появлением подростковых группировок", а уполномоченный по правам ребенка в республике Ирина Волынец попросила Роскомнадзор проверить сериал на соответствие традиционным ценностям. В Роскомнадзоре позднее заявили, что проверка не выявила нарушений российского законодательства.