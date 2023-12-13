СМИ: театр в Париже отменил три спектакля Бегбедера на фоне обвинений в домогательствах

Они входили в декабрьский репертуар

ПАРИЖ, 13 декабря. /ТАСС/. Парижский театр Эдуарда VII принял решение отменить три спектакля по произведениям известного французского писателя Фредерика Бегбедера, которого накануне задержала полиция в связи с подозрениями в домогательствах. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник.

Спектакли входили в декабрьский репертуар именитого парижского театра.

Ранее сообщалось, что полиция коммуны По (юг Франции) задержала Бегбедера во вторник в связи с жалобой неназванной женщины, обвинившей его в изнасиловании. Жалоба была подана еще летом. Обвинившая писателя девушка утверждает, что между ними были сексуальные отношения, и в первый раз, когда они встретились в отеле, все было по взаимному согласию. Однако во второй раз тем же вечером она уже не давала согласия.

В ходе допроса, продолжавшегося несколько часов, писатель отрицал вменяемые ему правонарушения. Подчеркивается, что задержание было осуществлено в рамках предварительного расследования и Бегбедеру не были предъявлены никакие обвинения.

Фредерик Бегбедер - французский прозаик, публицист, литературный критик, актер. Среди самых известных его романов - "Воспоминания необразумившегося молодого человека", "Каникулы в коме", "Любовь живет три года", "Романтический эгоист", "99 франков". В 2009 за книгу "Французский роман" он был удостоен премии "Ренодо", считающейся одной из важнейших литературных наград Франции.

Театр Эдуарда VII расположен в историческом IX округе Парижа. В разные годы на его сцене блистали французские актрисы Фанни Ардан, Изабель Аджани и Эмманюэль Беар.