В Петербурге стартует XXIII фестиваль "Площадь искусств" памяти Юрия Темирканова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. XXIII Международный зимний фестиваль "Площадь искусств" открывается в Большом зале Филармонии исполнением 13-й симфонии Дмитрия Шостаковича на стихи Евгения Евтушенко. Нынеший фестиваль посвящен памяти народного артиста СССР Юрия Темирканова, неоднократно исполнявшего эту симфонию в своих программах.

"Мы обсуждали с Юрием Хатуевичем открытие фестиваля. Для него 13-я симфония была одной из знаковых в его творческой жизни. Дмитрий Дмитриевич прислал ему по почте партитуру симфонии перед первым ее исполнением в Ленинграде 21 января 1969 года. И это было памятным событием в жизни Темирканова", - рассказал на пресс-конференции перед началом фестиваля главный дирижер Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Филармонии (ЗКР) Николай Алексеев. Он напомнил, что годовщины премьер Тринадцатой и Первой симфоний композитор отмечал как особые события, наряду с днем своего рождения.

В исполнении вместе с ЗКР примут участие Хор Большого театра и солист московского театра "Геликон-опера" бас Алексей Тихомиров. Сольную партию в Виолончельном концерте Роберта Шумана, который прозвучит в оркестровке Шостаковича, исполнит виолончелист молодого поколения Александр Рамм.

Заслуженный коллектив России по традиции и закроет фестиваль 24 декабря. В этот вечер с оркестром под управлением Александра Рудина выступят звезды классической музыки - пианисты Николай Луганский, Елизавета Леонская (Австрия), Борис Березовский, скрипач Вадим Репин, альтист Юрий Башмет, сопрано Альбина Шагимуратова. В еще одной программе - 19 декабря - ЗКР встретится с представителем знаменитой музыкальной династии Дмитрием Юровским и победителем международных конкурсов пианистом Мирославом Култышевым, который мальчиком дебютировал в Большом зале как солист в концерте Темирканова. Прозвучат Пятая симфония Густава Малера и Второй фортепианный концерт Ференца Листа.

Программа фестиваля

Второй филармонический коллектив - Академический симфонический оркестр в рамках фестиваля выступит 16 декабря под управлением дирижера Димитриса Ботиниса (Россия/ Греция). Прозвучат Первый фортепианный концерт Шопена и фрагменты музыки балета "Щелкунчик" Петра Чайковского. Солистом выступит британский пианист Фредди Кемпф.

Яркими событиями фестивальной программы обещают стать концерты приглашенных коллективов. Так, Юрий Башмет, Константин Хабенский и обладатель премии Grammy Камерный ансамбль "Солисты Москвы" 15 декабря представят программу, в которой отрывки из пьесы "Калигула" Альбера Камю прозвучат вместе с музыкой Франца Шуберта.

Фестиваль продолжится 17 декабря программой, в которой на сцену Большого зала выйдут звезды балета Фарух Рузиматов, Илзе Лиепа, Иван Васильев, Кристина Махвиладзе и певица Василиса Бержанская. В этот вечер будут представлены одноактный балет "Венецианский мавр", хореографическая сюита "Король танцует", посвященная Людовику XIV, а также прозвучат арии из произведений эпохи барокко. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 18 декабря исполнит Четвертую "Романтическую" симфонию Антона Брукнера и Шестую симфонию Шостаковича.

В фестивале участвуют также с классической программой Камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова и Академический симфонический оркестр России имени Евгения Светланова под управлением Александра Лазарева с программой из русских симфонических шедевров.

О фестивале

Основанный Юрием Темиркановым в 1999 году зимний фестиваль объединяет различные виды искусств: в его орбиту традиционно вовлечены культурные институты Санкт-Петербурга, расположенные вокруг площади, давшей имя фестивалю. В числе его постоянных участников - Государственный Русский музей, Михайловский театр, Театр музыкальной комедии. Основную часть программы проводит в своих залах Филармония имени Дмитрия Шостаковича.