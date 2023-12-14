Режиссер "Барби" Грета Гервиг возглавит жюри Каннского фестиваля

Как сказали президент киносмотра Айрис Кноблох и его гендиректор Тьерри Фремо, "этот выбор очевиден, поскольку Грета Гервиг смело воплощает обновление мирового кино"

ПАРИЖ, 14 декабря. /ТАСС/. Американский режиссер Грета Гервиг, снявшая фильм "Барби" (Barbie, 2023), возглавит жюри 77-го Каннского фестиваля. Об этом говорится в заявлении организаторов киносмотра.

"Американский режиссер, сценарист и актриса Грета Гервиг возглавит жюри 77-го Каннского кинофестиваля, который пройдет с 14 по 25 мая 2024 года", - отмечается в сообщении.

Сама Гервиг, слова которой приводятся в заявлении организаторов, сказала, что "Канны всегда были вершиной того, что может представлять собой универсальный язык кино".

Президент фестиваля Айрис Кноблох и его генеральный директор Тьерри Фремо отметили, что "этот выбор очевиден, поскольку Грета Гервиг смело воплощает обновление мирового кино". "Она также является представителем эпохи, которая стирает границы и смешивает жанры, чтобы добиться триумфа интеллекта и гуманизма", - подчеркнули Кноблох и Фремо.

Картина Гервиг "Барби" об одной из самых известных кукол собрала в мировом кинопрокате $1,4 млрд.