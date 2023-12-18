Мемуары японской телеведущей попали в Книгу рекордов Гиннесса

Их признали автобиографическим изданием с самым большим тиражом

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Мемуары популярной японской актрисы и телеведущей Тэцуко Куроянаги, изданные в виде ее воспоминаний о детстве и школьной жизни, попали в Книгу рекордов Гиннесса как автобиографическое издание с самым большим тиражом. Об этом сообщило издательство Kodansha.

Книга "Тотто-тян, маленькая девочка у окна" была издана в 1981 году и с тех пор по всему миру из печати вышло более 25 млн экземпляров. Она переведена более чем на 20 языков, в том числе на русский.

"Тотто-тян, маленькая девочка у окна" считается детской книгой, однако, как отмечают критики, она пользуется популярностью и у взрослых, поскольку позволяет понять психологию ребенка. В мемуарах Куроянаги рассказывает о своих школьных буднях, отношениях с друзьями и учителями.