Губернский театр отменил зимние и весенние показы "Приключений Фандорина" по Акунину

Росфинмониторинг ранее включил писателя в реестр террористов и экстремистов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Московский Губернский театр (МГТ) отменил показы спектакля "Приключения Фандорина" по роману Бориса Акунина (внесен в реестр террористов и экстремистов), запланированные на зиму и весну, сообщается на сайте театра.

"Спектакль "Приключения Фандорина" <…> 19 января 2024 г. 19:00, 29 февраля 2024 г. 19:00, 31 марта 2024 г. 19:00 отменяется", - говорится в опубликованном сообщении.

Постановка "Приключения Фандорина" - совместный проект Фонда Сергея Безрукова и Московского Губернского театра. Премьера спектакля состоялась более шести лет назад - в 2017 году.

Ранее Росфинмониторинг включил писателя Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили) в реестр террористов и экстремистов. Следственный комитет РФ в отношении него возбудил уголовное дело, писатель подозревается в публичном оправдании терроризма и публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ).