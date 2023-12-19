Переснятый финал "Слова пацана" покажут 21 декабря

В пресс-службе Wink отказались от комментариев о дате выхода серии

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Финальная серия проекта "Слово пацана. Кровь на асфальте" выйдет на видеосервисах 21 декабря, как и планировалось ранее. Об этом сообщил режиссер проекта Жора Крыжовников на своей странице в Facebook (запрещен в РФ), где он подписан как Иван Тохтамыш.

"Восьмая серия будет в этот четверг! 21.12.2023", - написал он.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink отказались от комментариев о дате выхода серии.

Ранее Крыжовников в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале Wink, сообщил, что финальная серия проекта "Слово пацана. Кровь на асфальте" была переснята и выйдет позднее. Тогда отмечалось, что премьера серии может состояться на несколько дней позднее, но до Нового года.

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", который вышел в онлайн-кинотеатрах 9 ноября, рассказывает о подростковых группировках в Казани времен перестройки в СССР. Проект Крыжовникова стал одним из самых обсуждаемых сериалов года.